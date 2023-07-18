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Ağaoğlu DEVA İstanbul İl Başkanı oldu
SİYASET 18.07.2023, 17:43
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na Ali Hakan Ağaoğlu getirildi.İSTANBUL (İGFA) - DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi, İstanbul İl Başkanı görevine getirilen ismi kamuoyuna açıkladı. Partinin İstanbul İl Başkanlığı görevine Ali Hakan Ağaoğlu atandı.
1970 yılında İstanbul’da doğan Ağaoğlu, üniversite eğitimini 1996 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Ağaoğlu, çalışma hayatında inşaat, gıda ve emlak sektörlerinde faaliyet gösterdi.
Siyaset hayatına 1990’lı yıllarda Anavatan Partisi’nde başlayan Ağaoğlu, 2020 yılında DEVA Partisi’nin Maltepe Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlenmişti.
Partiden yapılan açıklamada, “Sayın Ağaoğlu’na yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.
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