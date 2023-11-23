Adnan Öztekin Buca için aday adaylığını açıkladı

İzmir'de Buca Belediyesi eski meclis üyelerinden Adnan Öztekin Buca Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklığını açıkladı.İZMİR (İGFA) - Buca’da bir başarı hikayesi yaza bilmek için yola çıktığını söyleyen Adnan Öztekin düzenlediği basın toplantısında, ilçeyi Ak Parti hizmetleriyle tanıştırmak için yola çıktığını söyledi.

Öztekin” Hızla değişen ve teknolojik detayların hayatımızda daha çok yer aldığı yaşamımızda, sadece kendimizi değil yaşadığımız şehri ve şehrin bireylerini de gelişen dünyaya hazırlamalıyız. Bizler kendi dünyasını güzelleştiren, çevresine de bu güzelliği öğreten; yaşadığı beldeleri de aynı kendi dünyasındaki gibi zarif ve nezih ortamlar haline getiren bireyler olmalıyız. Bu sebepledir ki yaşadığı şehri güzelleştirmek hedefi olanların yolu demokrasinin gereği seçimlerden geçmektedir. Şehri-emin olmak için siyaset sahnesine kendinizi atmak, halkın terazisine çıkıp hayatınızı tartmak zorundasınız. Bizim de güzel Buca’mızı güzelleştirmek, kalkındırmak ve gelecek nesillere dünyanın hızla gittiği teknolojik gelişmelere entegre; yeşil ve temiz bir belde bırakmak gibi bir mesuliyetimiz vardır” dedi.

Başkan aday adayı Adnan Öztekin, ”Bu güzel beldede de doğup-büyüyen, eğitim hayatını Buca da tamamlayan; ekmeğini Buca’da kazanan evlenip çocuklarını bu nezih ilçede büyüten, iki dönem bu güzel beldenin güzel insanlarına meclis üyesi olarak hizmet etme onuruna erişmiş bir kardeşinizim. Hayatımın bana kazandırdığı tecrübeleri ve diğer birikimlerini yaşadığım şehri daha da güzelleştirmek için ilk adımımı, AK Parti Buca Belediye Başkan Aday Adayı olarak atmış bulunmaktayım. Bir şehrin kokusu, rengi; ışığı ve zarif dokusu olur. Bütün bu güzellikleri yaşatmak ve daha ileriye taşımak için çıktığım bu yolda kendimi önce AK Partili kardeşlerime sonra pek kıymetli Buca’lı hemşerilerime, sizleri de Allah’a emanet ediyorum.

Türkiye Yüzyılı şehirleri için, Hazırız…Kararlıyız…" diye konuştu.