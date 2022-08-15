Adıyaman Milletvekili Fırat'tan 21. yıl mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, partisinin kuruluşunun 21'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milletvekili Fırat, mesajında AK Parti'nin ülkemizin ve milletimizin geleceğini aydınlatarak, umudun ve inancın adı olduğunu; dünyada da ülkemizi önemli ve stratejik bir ülke konumuna getirdiğini vurguladı.ADIYAMAN (İGFA) - AK Parti'nin kuruluşunun 21'nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde arkasındaki milyonlarla bu kutlu yolculuğa çıktığını; her seçimde başarılarını katlayarak artırdığını söyledi.

"Bizler AK Parti olarak, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' şiarıyla millete hizmet yolunda her türlü meşakkatle ve badirelerle boğuşarak bugünlere geldik" diyen Fırat, "Ülkemizin şahlanışının başlatıldığı o tarihten bugüne yapılamayan bir çok hizmeti yaparak başarılamayanı başardık" dedi.

AK Parti'nin dünyadaki tüm gönüllere yürekten dokunduğunu ifade eden Milletvekili Fırat, "İşte bu süreçte Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güçlenmesini hazmedemeyenler her türlü şer oyunlarıyla ve hain emellerle ülkemizi yıldırmak istemiş, demokrasinin askıya alındığı, kişi hak ve hürriyetlerin esamesinin okunamadığı o eski Türkiye'ye döndürme hevesleri kursaklarında kalmıştır. Hukuki engellemelerden siyasi ve askeri darbe girişimlerine kadar Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğansız ve AK Partisiz bırakma teşebbüsleri halkımızın desteğiyle daima boşa çıkmıştır. Biliyoruz ki, Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında milletimiz dimdik durdukça gaflete düşenlerin yanı sıra onlara ortak olanlar da kaybetmeye daima mahkum kalacaktır" dedi.