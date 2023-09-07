Adıyaman Memleket'te istifa!

Memleket Partisi Adıyaman 1. sıra Milletvekili adayı İz Yücedağ partisinden istifa etti.ADIYAMAN (İGFA)- Memleket Partisi'nden İstifasını sosyal medya hesabından paylaşan İz Yücedağ, bu süre içerisinde Memleket Partisi'nde kaldığım zaman boyunca birçok deneyim edindiğine dikkati çekerek, son zamanlarda gözlemlediği ve yaşadığı bazı koşullar dolayısıyla partinin temel değerleri ve politikalarını, insan yaşamının özgürlüğünü, refahımızın güvencesini artırmayı ve toplumsal adaleti sağlamayı amaçlamadığını ve insanlarımızın beklentilerine cevap verilmediğini üzülerek gözlemlediğini kaydetti.

"Bir parti üyesi olarak, her zaman insanlarımızın yanında yer almayı, onların sorunlarına çözüm üretmeyi ve daha iyi bir gelecek için çaba harcamayı amaç edindim" diyen istifa paylaşımında, Yücedağ, "Amacım olan milletimize hizmet etmek ve onun refahını artırmak adına çıktığım bu yolda umut ve gayret hissederken, artık bulunduğum partide kendi ilkeleri ile uyumsuz bazı kararların alınması ve insanlarımızın haklı taleplerine yeterince kulak verilmemesi, partiden ayrılma kararının alınmasının kaçınılmaz hale getirilmesi. Bu istifamı duyururken, gerekçelerimin siyasi partilerin daha iyi bir yolda ilerlemesi için bir fırsat olarak değerlendirileceğine olan inancımı da ifade etmek istiyorum. Umuyorum ki gelecekte, değerlerimizi aydınlatan, insanlarımızın odağına odaklanan ve toplumsal adaleti sağlayan adımlar atıldığı bir yolda olmak dileğiyle. Partimize, üyelerine ve her şeyden üstün kıymetli halkıma olan sevgi ve saygıyla" ifadelerini kullandı.