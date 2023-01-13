Adıyaman'da AK Partili vekillerden İGC’ye ziyaret

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, Halil İbrahim Fırat ile partili yöneticiler Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyelerini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti'ne yapılan ziyarete; AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Halil İbrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yerel Basının Ulusal Basın kadar önemli olduğuna dikkat çeken TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Bizler sadece 10 Ocak vesilesi ile değil tam tersine her gün basınımız ile birlikte memleket sorunlarını konuşuyor, çözüm önerilerini yeri geldiğinde dinliyor ve onlarla birlikte yol yürüyoruz. Bu bağlamda Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve tüm yönetim kuruluna ve üyelerine teşekkür ederim. Hep birlikte memleket menfaatine yararlı işler için çalışıyoruz. Objektif ve doğru habercilik ilkesi ile hareket eden Adıyaman basınımızın emektar gazetecilerimizin önümüzdeki süreçte daha iyi şartlarda gazetecilik yapabilmeleri için yapılan yeni yasal düzenlemelerin takipçisiyiz. Sizler bizlerin ve memleketin özgür sesi olmaya devam ettikçe Adıyaman kazanmaya devam edecektir" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili İbrahim Fırat da, Adıyaman'ın Türkiye genelinde basının en güçlü olduğu illerden biri olduğunu söyledi. "Basın kalemini iyi kullanırsa her zaman memleket kazanır" diyen Fırat, "Bizler Adıyaman’da basınımız ile güçlüyüz. Onların bizlere ve bürokrasiye olan güvenleri hepimizi mutlu ediyor. Bu vesile ile Mehmet başkanım ve tüm üyelerinin çalışan gazeteciler gününü kutluyorum" dedi.