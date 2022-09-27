Adıyaman'da AK Parti'den yaz değerlendirmesi

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, yaz döneminde AK Parti Merkez İlçe Başkanlığının yaptığı çalışmaları ve yoğun tempoyu değerlendirdi.ADIYAMAN (İGFA) - AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, yaz döneminde yüksek tempolu ve geniş katılımlı etkin bir çalışma programı uygulayarak, güzel bir yaz sezon geçirdiklerini söyledi.

Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinden sonra milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, belediye meclis üyelerimi ve il genel meclis üyelerimizle birlikte Adıyaman merkeze bağlı 136 köyümüzü, 33 mahallemize yönelik programlar uyguladıkalrını anlatan Başkan Alkayış, "Bu programlarda muhtarlıklarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, sendikalarımızı, basın kuruluşlarımızı, sanayi, ticaret odalarını ve temsilcilerini ziyaret ederek gerçekten yoğun ve verimli bir yaz sezonu gerçkleştirdik" dedi.

"AK Parti iktidarımızın 20 yıllık süreçte yapılan hizmetleri ve proje halinde olup yapılmakta olan yeni yatırımları vatandaşlarımızla paylaştık" diyen Alkayış, " Halkımızın talep ve isteklerini dinleyerek, bunları rapor haline getirip yetkililere ulaştırarak, takip ederek çözüm noktasında yoğun bir çalıma içerisinde olduk. Yaptığımız çalışmada özellikle esnaflarımızı birebir ziyaret ederek, esnaflarımızla oturup konuşup dertleşerek, iş yerlerini bizatihi ziyaret ederek taleplerini dinledik. Hükümetimizin esnafa yönelik yaptığı icraatları ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi verdik. Teşkilat olarak yaptığımız bu çalışma vesilesiyle Adıyaman insanımızın özellikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a AK Partimize, milletvekillerimize, teşkilatımıza olan desteğinin ilgisinin artarak devam ettiğini çok yakınından gördük ve bunun mutluluğu içerisindeyiz. Yine bu süreç içerisinde ilimizi ziyaret eden Bakanlarımızı ve siyasi büyüklerimizi ağırladık. Ankara'dan gelen heyetler hem partimizi hem de stk'ları ziyaret ederek halkımızın taleplerini isteklerini beklentilerini not aldılar. İnşallah bu çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Özellikle üye çalışmaların kesintisiz ve yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Alkayış, "AK Parti olarak sahadayız, milletimizle beraberiz ve sürekli milletimizle beraber olarak siyaset yapmaya devam ediyoruz. Politikamızın temelinde halkımıza hizmet etmenin çok güzel bir duygusu ve samimi olarak milletimizle bir olma, beraber olma arzusu vardır. Bu gayret ve çalışma ile inşallah 2023 yılında yapılacak olan seçimde yine ipi göğüsleyecek olan AK Partidir, Cumhurbaşkanımızdır" diye konuştu.