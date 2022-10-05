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Adıyaman'da AK Parti'den esnaf ziyareti

SİYASET 05.10.2022, 09:26
Adıyaman'da AK Parti'den esnaf ziyareti

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, esnafları ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi.ADIYAMAN (İGFA) - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Yönetim kurulu Üyesi Murat Bilgiç ile Hocaömer Caddesi’ndeki esnafları ziyaret ederek esnafın sorunlarını yerinde dinledi.

Esnaf ziyaretlerini önemsediklerini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, esnafları ziyaret ederek 'bol kazançlar' dilediklerini ve ziyaretlerde esnafların sıkıntılarını ve taleplerini bizzat dinlediklerini kaydetti.

"Her zaman esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız" diyen Başkan Dağtekin, sorunların çözümü konusunda el ele çalıştıklarını söyledi.

Pandemiyle dünya ülkelerinin ekonomik olarak dar boğazdan geçtiği ve özellikle esnafın bunu daha da çok hissettiğini ifade eden Dağtekin, ziyaretlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Esnaflarımız yaşadıkları sıkıntılar varsa dile getirdiler. Hükümetimizden bekledikleri konular noktasında notlarımızı aldık. İstek ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile her zamanki gibi paylaşmaya devam edeceğiz. Bu zor süreçte birlik ve beraberlik bilinci esnafımızda her zaman olduğu gibi bugün de var olmaya devam ediyor. Ülkemiz için göstermiş oldukları hassasiyet için hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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