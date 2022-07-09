Adem Yıldız ve ekibi sahaya indi

Kocaeli’de Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe başkanı Adem Yıldız ve yönetimi, arefe günü dolayısıyla sahaya indi.KOCAELİ (İGFA) - Bir gece öncesinden Fatih Caddesi’ni afişler ve parti bayraklarıyla süsleyen Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe teşkilatı, arefe günü üye stantları ve esnaf ziyaretleriyle Çayırovalılarla buluştu.

Arefe günü çalışmasına sabah saatlerinde esnaf ziyaretleriyle başlayan Adem Yıldız ve yönetimi, Fatih Caddesi esnafıyla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında parti çalışmalarından da esnaflara bahseden Yıldız, partisine üye olmak isteyenlerin üye kaydını da bizzat kendisi gerçekleştirdi.

Bir yandan esnaf ziyaretleri gerçekleştirirken diğer yandan da gençlik kolları ve hanım kollarının da desteğiyle Fatih Caddesi’nin farklı noktalarına üye stantları açan ilçe yönetimi, üye stantlarında Çayırovalı gençlerle ve hanımlarla da bayramlaştı.

Gün sonunda 117 üye kaydı gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe teşkilatı, Çayırovalıların yoğun teveccühüyle karşılaştı. Çalışma sonrası açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe başkanı Adem Yıldız, stantlarda ve esnaf ziyaretlerinde vatandaşların ateş pahası pahalılıktan dert yandığını dile getirirken, pahalılıktan dolayı vatandaş satın alamamaktan esnaflarımız ise ürün satamamaktan şikayetçi dedi.

Enflasyon rakamlarını düşük oranda açıklayan hükümetin hem kendisini hem de vatandaşımızı kandırdığını ifade eden Yıldız; çözüm, gerçek enflasyon oranını gizlemek değil, çözüm gerçeklerle yüzleşerek zaman kaybetmeden üretime yönelmek, faizle lafta değil gerçekten mücadele etmek, yerli ve milli hamlelerle gerçekçi adımlar atmaktan geçer dedi.

Vatandaşlarımızla bayramlaşırken bayram müjdesini verdim diyen Adem Yıldız, ‘Üzülmeyin Erbakanla Düzelir’ parolasıyla çalışmalarımıza hız verdik, ilk seçimde dertlerimizin dermanı milli görüş iktidarı gerçekleşecek, Yeniden Refah Partisi milletimizin desteğiyle iktidara gelerek milletimize hak ettiği yaşamı sunacaktır ifadelerini kullanırken başta şehit ailelerimiz olmak üzere, aziz milletimizin Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.