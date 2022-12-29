Adalet Partisi'nden iktidara ağır eleştiri

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, hükümeti ağır bir dille eleştirdi. Genel Başkan Öz, AK Parti’nin seçimlerin yaklaşması ile yargıyı, emniyeti ve basını kullanarak rakiplerinin üzerine gittiğini öne sürdü.ANKARA (İGFA) - Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz , iktidarın içinde bulunduğu durumu ağır bir dille eleştirdi.

“İktidar her zamanki gibi seçimler yaklaşırken yine yargı, emniyet ve basın sopasını eline aldı ve avazı çıktığı kadar bağırarak rakiplerinin üzerine din karşıtlığı, terör yandaşlığı ve Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamalarıyla gitmeye başladı" diyen Öz, "Amaç belli; sefaleti, açlığı, işsizliği ve derin çöküşü gündem dışı bırakmak, bunu yaparken de safları sıklaştırmak, rakibi kendi derdine düşürerek sindirmek ve klasik ‘baskın basanındır’ yöntemiyle seçimi almak!” diye konuştu.