Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan flaş açıklama

Mayıs ayında enflasyonu doğrultusunda kira artışı yüzde 38 olacaktı. Hükümet kira artışına sınırlama getirdi. Artık en çok yüzde 25 zam yapılabilecek. Ev sahipleri enflasyonun altında evlerini kiraya verecekler. Sınırlama 1 yıl geçerli olacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milyonlarca kiracının ve ev sahibinin merak içinde beklediği açıklamayı yaptı.

Kira artışlarıyla alakalı 4 bakanlığın ortak yaptığı çalışmaların sonucuna yönelik konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni kira artış oranını açıkladı.

Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı.

Bakan Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı geliyor."

Bir yıl süreyle uygulanacak

Düzenlemenin 1 yıllık süreyi kapsayacağını belirten Bakan Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek şartıyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek."

KİRA ZAMMI YÜZDE 38 OLACAKTI

Türkiye'de kira artışı enflasyon oranına bağlı olarak belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon yüzde 73'ün üzerine çıkarken kira artışı yüzde 38 olarak açıklanmıştı. Hükümet yüzde 25 sınırı getirdi.