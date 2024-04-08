 Acar Başkan’ın ilk ziyareti Kavaklıdereliler’e oldu

Marmaris’te yeni dönem Belediye Başkanı seçilen CHP’li Acar Ünlü; mazbatasını aldıktan sonra törenle başkanlık koltuğuna oturdu ve aynı gün akşamı Kavaklıdereliler ve Menteşeliler Dayanışma Derneği iftar yemeğine konuk oldu.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Marmaris’te Cumhur İttifakı Adayı Serkan Yazıcı’yla başa baş geçen zorlu bir bir seçim süreci sonrasında, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yüzde 44.75 oy oranıyla alarak, Marmaris Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP Adayı Acar Ünlü,

CHP’li Meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını İlçe Seçim Kurulu’ndan teslim alan Başkan Acar Ünlü, daha sonra onlarca araçtan oluşan konvoyla Marmaris Belediye binasına geldi. Başkan Acar Ünlü’ye CHP’li Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan Sayar, Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. Başkan Ünlü’yü eşi Aylin Ünlü, kızı Ayperi Ünlü, annesi Şennur Ünlü ve Armutalan Beldesi’nin CHP’li olarak ilk ve son Belediye Başkanı olan babası Muhammet Ünlü, kayınvalidesi Ayşenur Feyzullah, Kayınatası Ahmet Feyzullah ta, yalnız bırakmadı.

İLK ZİYARET MARMARİS SAKİNİ KAVAKLIDERELİLER’E Geçen Perşembe Marmaris Belediyesi Yönetimini devralan çiçeği burnunda Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri; geç saatlere kadar devam eden yeni dönem ilk mesai günü sonrası; Marmaris’te yeni kurulan Marmaris Kavaklıdereliler ve Menteşeliler Dayanışma Derneği’nin ( Menteşe, Kavaklıdere ilçesinin en büyük beldesi) düzenlediği iftar yemeğine konuk oldular.

Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen iftar yemeğinde Marmaris’te yaşayan yaklaşık 400 Kavaklıdereli ve Menteşeli vatandaş Başkan Ünlü’yü alkışlarla ayakta karşıladı.



Kavaklıdereliler ve Menteşeliler Derneği Kurucu Başkanı Marmaris esnaflarından Ali Yenioğlu, çiçeği burnunda Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün ilk ziyareti kendilerine yapmasından büyük onur duyduklarına dikkat çekerek; “Derneğimizi yeni kurduk . Şuan için 150 - 200’e yakın hemşeri ailelerimiz Marmaris’te yaşıyor. Derneğimizi kurarak hemşeri dayanışması başlattık. Yeni seçilen Belediye Başkanımız Acar Ünlü’nün, ilk ziyaretini bize yapmış olması bizi hem onurlandırdı hem de çok gururlandırdı. Yani Ramazan bayramı arifesinde bayramı yaşattı bize. “ dedi.