ABP Genel Başkanı Yalçın: "Tek çare Türkiye İttifakı"

Türkiye İttifakı yerel seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Güçlü adaylarla milletin huzuruna çıkmayı hedefleyen ittifak, Anadolu Birliği Partisi ile tüm belediyeleri kazanmak için sahada olacak.ANKARA (İGFA) - Anadolu Birliği Partisi, Anadolu Birlik Partisi, Adaletin Aydınlığı Partisi, Adalet ve Hürriyet Partisi, Aydınlık Geleceğin Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Doğuş Partisi, Engelsiz Türkiye Harekatı, Güzel Parti, Hak ve Hakikat Partisi, Milli Mücadele Partisi, Osmanlı Harekatı Partisi, Ses Partisi, Türkiye Ekonomi Partisi, Türkiyem Partisi, Adalet ve Hürriyet Partisi, Vatanseverler Partisi, Vefa Partisi ve Yeni Yol Partisi tarafından oluşturulan Türkiye İttifakı 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanıyor. TEK HEDEF SANDIKTAN ZAFERLE ÇIKMAK 20 partiden ittifak Anadolu Birliği Partisi ile birlikte sandıkta seçmenin karşısına çıkacak. Tüm seçim bölgelerinde adaylarıyla iddialı olan ittifak yerel seçimde sandıktan zaferle çıkmayı hedefliyor. Güçlü adaylarla seçime hazırlanan ittifak bünyesinde bulunan partilerle 31 Mart’a güçlü bir şekilde hazırlanıyor.

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, yerel seçimde tek çarenin Türkiye İttifakı olduğunu belirterek vatandaşı ittifakın çatısı altında birleşmeye davet etti.