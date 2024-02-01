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ABP Genel Başkanı Yalçın'dan ertelenen zam açıklaması

SİYASET 01.02.2024, 12:34
ABP Genel Başkanı Yalçın'dan ertelenen zam açıklaması

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Ankara’da simide gelen zammın bakanlık tarafından geri alındığını belirterek fiyat artışlarına tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, Ankara’da simide gelen zammın Ticaret Bakanlığı’nın talimatı ile zammı geri alındığını belirterek, “Baskı ile fiyat artışlarını ne kadar kontrol altında tutabilirsiniz?” diye sordu.
Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, Valilik onayı ile 10 liralık simit fiyatını 15 liraya çıkaran Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası’nın Ticaret Bakanlığı’nın talimatı ile zammı geri aldığını belirterek, artan yoksulluğa dikkat çekti.
Çalışanın, emeklinin enflasyona ezdirildiğini dike getiren Başkan Yalçın, “Vatandaşımız her yeni güne zamla uyanıyor. Seçimlerden sonra zamların daha da artacağı bir gerçektir. Seçim sonrasına ertelenen zamlar vatandaşımızı daha da yoksullaştıracak. 31 Mart seçimleri iktidarı uyarmak için yoksul yurttaşlarımız için bir fırsat” dedi.

31 MART İKTİDARI UYARMAK İÇİN BİR FIRSAT Baskı ile fiyat artışlarının ne kadar kontrol altında tutabileceğini soran Başkan Yalçın, şöyle devam etti. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Buna inanıyoruz Ve ülkemizi dünyanın en huzurlu ve mutlu ülkeleri listesinde birinci sırada yapmak hedefimizdir. Devlet millete hizmet etmekle mükelleftir. Devlet millet için vardır. Anadolu birliği bu gücün anahtarı olacaktır. 31 Mart seçimleri iktidarı uyarmak için yoksul yurttaşlarımız için bir fırsattır. Millet güçlü olursa devlet güçlü olur.”

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