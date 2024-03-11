Abdurrahman Önder: “Nilüfer Çayı'nda yeniden balık tutacağız”

Millet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Önder, şehri yeniden inşa edeceklerini söyledi. Rantsal değil kentsel dönüşüm yapacaklarını kaydeden Önder, “Hemşerilerimizle birlikte Nilüfer Çayında yeniden balık tutacağız.” dedi. BUESA (İGFA) - Bursa’yı kültür, turizm ve sağlık kenti yapmayı hedeflediklerini kaydeden Millet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Önder, bilim insanları ile birlikte şehri yeniden inşa edeceklerini dile getirdi.

RANTSAL DEĞİL, KENTSEL DÖNÜŞÜM Millet Partisi Genel Başkan Yardımcılığını da üstlenen Millet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Önder, “Şehrimiz, rantsal dönüşümden kurtarılıp kentsel dönüşüme tabi tutulmalıdır. Deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden planlanıp inşa edilmelidir. Yıllardır katledilen ovadaki yapılaşmayı asgariye indirmeliyiz. Göreve geldiğimizde kentsel dönüşümün ardından öncelikli konumuz ulaşım olacak. Ulaşım, mutlaka büyük oranda raylı sistemlerle sağlanmalı. Yatırımlar da bu yöne sevk edilmeli. Doğudan batıya, güneyden kuzeye yeni alternatif yollar açacağız. Bilimsel bir planlama ile kamusal binaları, mahalle otoparklarını ve pazar yerlerini çok işlevli hale getireceğiz.” diye konuştu.

HEDEF, MUHTEŞEM BURSA Şehrin planlaması için bilim insanlarının da sürece dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Abdurrahman Önder, “Kadim şehrimiz Bursa’nın geleceği, sağlam temeller üzerine oturtulmalıdır. Millet Partisi olarak Bursa için çok büyük hedeflerimiz var. Çok kısa süre içinde halihazırda zehir akan Nilüfer Çayında hemşerilerimizle birlikte balık tutacağız. Yağmur sularının toplanıp sulamada kullanılmasını sağlayacağız. Böylece tarımda verimliliğin artmasına da katkıda bulunacağız. Dere, çay ve nehir yataklarında yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bursa’yı yeniden kültür, turizm ve sağlığın başkenti yapmak için göreve hazırız. Hedefimiz muhteşem Bursa.” ifadelerini kullandı.