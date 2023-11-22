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Abdullah Bostancı son kez Enez'e talip

SİYASET 22.11.2023, 11:33
Abdullah Bostancı son kez Enez'e talip

Enez’de 2019 seçimlerinde AK Parti’den belediye başkan adayı olan ancak seçimi kaybeden Abdullah Bostancı 2024 seçimlerinde yeniden AK Parti’den Enez Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı olan Abdullah Bostancı, yarım kalan projeleri tamamlamak üzere bir kez daha aday adayı olduğunu açıkladı.

Toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti Keşan İlçe Başkan Vekili İlhan Kavlak, Bostancı’nın aday adaylığının hayırlı olmasını diledi.

Bostancı Enez’de düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin partilerin düğünü olduğunu belirtti.

Geçmişte birçok görevler yaptıklarını anlatan Bostancı, "2014-2019 arasında belediye başkanlığı yaptığımız dönemde bir tane kilit taş fabrikası kurduk. Burayı gençlerimize istihdam yaratmak için kurduk, bizim gibi küçük belediyeler işçi bulma kurumu gibi çalışmak zorundadır. Enez gibi 10 nüfusun altında hele hele 5 bin nüfusun altında ama yazın sahile ve denize gelen 100 bin insanın ihtiyaçlarına cevap veren belediyelerde belediye öncü gücünü kullanmak zorunda. Nedir bu öncü güç, fabrika açmak zorunda, böylece insanlara iş imkanları sağlamalı. Çalışanlar vatandaşın her türlü hizmetine zamanında cevap vermeli ve iş disiplinine uymalı. Beton santralımız var ama 5 yıldan bu yana atıl bir şekilde duruyor. Jandarmanın karşısındaki alana belediye binası ve kültür sarayı yapmayı hedefliyorduk. O dönemde bunun maliyeti 5 milyar idi bugünkü fiyatı 30 milyarı bulur. Orası yapılırsa Enez’e bir iş alanı daha yaratılmış olacak. Bizim projelerimiz hazır. Nedir bu projeler, biz oluruz başka arkadaşlar olur, ben bu projeleri belediyede de var arkadaşlara da bırakmak istiyorum" diye konuştu.

Süreç içerisinde kişiye özel çalışmayacaklarının altını çizen Abdullah Bostancı, "Toplumun yararlanacağı bir proje yapacağız. İlk etapta 500 villa, ikinci etapta 500-1000 arası konut. Bunların projeleri hazır, 5 yıl içerisinde bunları yapamadık. Göreve gelirsem bunu hayata geçireceğim, bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Yaparsak Enez kendiliğinden büyüme imkanı bulacak. Parklara önem vereceğiz, festivalimizi üzerine katarak devam ettireceğiz. Kültür sarayı, Enez’de temizlik çok önemli. Burada zafiyet yaşanıyor. Bu benim son aday adaylığım olacak. Kazanırsak inşallah 5 sene sonra yeni arkadaşlar yetiştirerek, çok daha güzel hizmetleri sunacak arkadaşlarımızı yetiştirerek jübile yaparak yerimi onlara bırakmak isterim" dedi.

"Sizlerden son kez bir 5 sene görev istiyorum" diyen Bostancı, "Nerde kalmıştık, yola devam sloganıyla, belediyeler yatma yeri değil, saltanat yeri değil, hizmet yeridir şiarıyla inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. Görevim nedeniyle kiminle kırgınlıklar, küslükler, dargınlıklar, kızgınlıklar olmuş olabilir. Ben bana düşen görev olarak benden kaynaklı bir hatadan dolayı üzdüğüm herkesten ayrı ayrı özür dilerim. Sizlerin destekleriyle bu dönem yeniden iyi bir belediye başkanlığı görevi, yapmak istiyorum" diye konuştu.

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