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Abdulkadir Kırmızı siyasete geri mi dönüyor?
SİYASET 10.11.2023, 12:16
İki Dönem başarılı Adıyaman Belediye Başkanlığı yapan Ak Partili siyasetçi Albulkadir Kırmızı aktif siyasete yeniden mi dönüyor.?ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediye Başkanlığını iki dönem yürüten ve Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren ve unutulmayan siyasetçi Abdulkadir Kırmızı, Ankara’da üst düzey siyasetçilerle buluştu.
Her ortamda Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırım diyen ve Siyasete girip girmeyeceği merak konusu olan Albulkadir Kırmızı siyasette heyecan oluşturdu.
Sosyal medyada paylaşılan resimlerden Abdulkadir Kırmızı’nın tekrardan aktif siyasete dönüyor algısı oluştu.
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