Abdulkadir Karaduman: "Halkla iç içe belediyecilik yapacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulkadir Karaduman, Çeltik, Yunak ve Tuzlukçu ilçelerinde vatandaşlarla buluştu ve halkın ilgisini üzerine çekti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulkadir Karaduman, Çeltik, Yunak ve Tuzlukçu ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Karaduman, halkın sıcak ilgisiyle karşılaşırken istihdam alanlarının genişletilmesi ve tarım ile hayvancılığın teşvik edilerek geliştirilmesi konularına da değindi.

Karaduman, köylerdeki yaş ortalamasının 60'lara ulaşmasının önüne geçerek köylerdeki insan sayısını korumayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, milli görüş belediyeciliğini yeniden canlandırmayı ve bölgedeki istihdamı artırmayı amaçladığını vurguladı. Bölge halkının Karaduman'a gösterdiği ilginin yanı sıra, istihdam ve tarım-hayvancılık alanlarındaki teşviklerle ilgili planları da dikkat çekiciydi.