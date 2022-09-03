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6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü?

SİYASET 03.09.2022, 08:45
6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6’lı masanın adayı olarak cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül'ün şartlara daha uygun olduğunu savundu.

İSTANBUL (İGFA) –  Altılı masada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belirsizliğini korurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül'ün şartlara daha uygun olduğunu savundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündemde olan bu konuları değerlendirmek üzere TV5'de Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Gündem Türkiye'ye konuk oldu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına dair konuşma yapan Karamollaoğlu, "Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim ve kabul görmüştü. Ancak o günkü şartlar altında önceden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler olduğu için başta Meral Hanım olmak üzere, bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilir miydi, seçilmez miydi ayrı bir konu" dedi.

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