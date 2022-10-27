6'lı masanın toplantı tarihi belli oldu

Altılı Masa’nın Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenecek sekizinci toplantısının tarihi belli oldu.ANKARA (İGFA) - Altılı Masa görüşmesinin tarihi açıklandı. Liderler, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla bir araya gelecek.

Bu kez Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek

14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla başlayacak toplantıda DEVA Partisi lideri Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırlayacak.