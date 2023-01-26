6'lı masanın liderlerinden ortak video

İYİ Parti ev sahipliğinde bir araya gelen altılı masa liderlerinden, toplantı öncesinde ortak bir video geldi. 'Milletimiz İçin Buradayız' başlıklı videoda genel başkanların kısa açıklamalarına yer verildi.ANKARA (İGFA) - CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nden oluşan altılı masa, bugün İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11'inci kez toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı adayı ve Hükümet Programı niteliğinde olan Ortak Politikalar Metni'nin ele alınması bekleniyor.

Bu ayın başında paylaşılan ‘Yarının Türkiyesi İçin Cesaret Zamanı’ adlı videonun ardından bugün #MilletimizİçinBuradayız başlıklı ortak video paylaşıldı.

https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1618519211591991296

Videoda 6 genel başkanın kısa açıklamalarına yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. bunun için doğrul milletim diyorum. Asla başını eğme” sözleriyle başlayan 2 dakikalık videoda; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sonrasında kapanışı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun mesajları yer aldı.