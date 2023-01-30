Son Dakika

40 yaş şartına rağmen 'BAŞ'vururum!

SİYASET 30.01.2023, 17:44
40 yaş şartına rağmen 'BAŞ'vururum!

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabiliyorsa, ben de 40 yaşının altında biri olarak adaylık konusunda YSK'ya başvuru yapacağım" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, gazeteci Duygu Demirdağ’ın Youtube kanalında "Bugün Seçim Olsa" programına konuk oldu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, programda seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

“ERDOĞAN 3. KEZ ADAY OLABİLİYORSA BEN DE 40 YAŞ ŞARTINA RAĞMEN ADAYIM”

Genel Başkan Baş, “Cumhurbaşkanı adayınız kim?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Şimdi benim şöyle bir engelim var, 40 yaşının altındayım.  Anayasa metninde, “40 yaşının altında olmaması gerekiyor” diyor. Şimdi şöyle bir şey var, Sayın Erdoğan 3. kez aday olabiliyorsa ben de 40 yaşının altında biri olarak YSK'ya başvurumu yapacağım, artık YSK onu kabul edecekse bunu da… Çünkü benim bütün şartlarım tutuyor yani, daha önce iki kez Cumhurbaşkanlığı yapmadım, üniversite diplomam var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, tek eksik 40 yaşının altında olmam… Açık konuşmak gerekirse ortak adaya bakacağız, başka adaylar da çıkabilir. Bunları değerlendireceğiz ve bir şekilde bunu halkımıza da söyleyeceğiz, ama şu anda ortada aday yok ki aday konuşalım, biraz zamana bırakmamız gerekiyor"

Programda Hüseyin Baş’a sorulan sorulardan biri de “Seçime doğru bu ülkede şunları da görürseniz şaşırmayın diye cümleye başlasanız nasıl devam edersiniz?” şeklinde oldu.

Baş bu soruya ise şöyle cevap verdi:

“Seçime doğru bu ülkede bir ekonomik rahatlama görebilirsiniz hiç şaşırmayın, hiç zannetmeyin ki bu refah devam edecek! Ben seçimin milliyetçilik ve anti milliyetçilik tezi üzerine yürüyeceğini düşünüyorum. Erdoğan ülkenin milliyetçi cephesi olacak. Her türlü milliyetçilik ayaklarımın altındadır diyen Erdoğan, Türklüğe sahip çıkıyor, görüyorsunuz…  Bir Yunanistan krizi tekrar pişirilebilir. Allah muhafaza etsin ama terörize olaylar gerçekleşebilir. Hükümet bukalemun gibi seçim dönemlerinde çok farklı bünyelere bürünüyor. İşte bakıyorsunuz EYT... Yıllardan beri konuşulan konu seçim geldi ve kaybedilme ihtimali çok yüksek, hemen EYT açıklandı vs...”

ALTILI MASAYA “YETER ARTIK SÖZ MİLLETİN” CEVABI

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun da konuşulduğu  programda, Baş, “Yeter artık söz milletin” sloganına gönderme yaparak, “Yeter artık söz milletin de, aday noktasında söz milletin değil. Söz milletin ama masanın genişlemesi noktasında milletin değil veya farklı noktalarda milletin değil… Muhalefet yapan bütün siyasi partiler hükümetin değişmesi noktasına hemfikir ve bunu istiyor. O zaman bütün siyasi partiler güç birliği yapmak zorunda. Bunu başarabilmiş devletler yakın vadede bu güç birlikleri ile başarabildi” ifadelerini kullandı.

“Aday yıpranmasın" diye açıklanmamasından ötürü olası bütün adayları yıprattı" diyen Baş, "Çok enteresan bir strateji yani, Erdoğan bu işleri kurgulasa, yönetse, ancak böyle yönetir. Çok açık söylüyorum, ben Erdoğan’ın yerinde olsam, aday çıkarttırmam, kaos çıkarttırırım. İçerde bir anlaşmazlık oluştururum, masayı genişlettirmem vs... Erdoğan yapsa bunları yapar. Dolayısıyla bu strateji elbette ki üzerinde düşünülmüş ve bir şekilde bu karara varılmıştır ama yanlıştır” dedi.

“MUHALEFET SEÇİMİ KAYBEDERSE TOPLUMA HESAP VEREMEZ”

BTP lideri, “Süreç, toplumun istediği aday istikametinde gidiyor mu?” sorusuna ise, "Gün geçtikçe azaldığını düşünüyorum, yani şu an sıfıra çok yakın artık. Ne olur peki bunun sonu? Sandığa katılım oranı çok düşer, bu durum Erdoğan'a yarar. Biz gayretimizi ortaya koyacağız ama bu seçime katılımı ciddi anlamda azaltacaktır. Ben hep söylüyorum, bu Türkiye'nin kader seçimi, çok önemli bir seçim. Cumhuriyetin altına dinamit döşenmiş, bunu gözlemliyoruz zaten. Cumhuriyet kelimesi ile bir kavga var. Dolayısıyla çok önemli bir seçim ve vatandaşa hesap verilemeyecek bir durum ortaya çıkabilir. Ben seçimin kaybedildiği her vasatta topluma hesap verilemeyeceğini düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 41
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 19 28
8. Athletic Bilbao 19 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6