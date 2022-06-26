30 Haziran'da sağlığa 'Deva' olacak planı açıklayacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde esnafla sohbet sırasında maaşıyla alışveriş poşetini dolduramamaktan yakınan memur emeklisine, “Şu anda emekli maaşıyla, asgari ücretle geçinmek diye bir şey söz konusu değil. Çok zor. Hayat çok pahalı” diyerek karşılık verdi. Babacan, açıklayacakları sağlık eylem planıın DEVA Partisi’nin 11. eylem planı olacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gittiği pazar yerinde esnafla sohbet etti. Babacan, maaşıyla alışveriş poşetini dolduramamaktan yakınan memur emeklisine, “Şu anda emekli maaşıyla, asgari ücretle geçinmek diye bir şey söz konusu değil. Çok zor. Hayat çok pahalı” diye karşılık verdi.

Babacan, “Ülkenin kaybedecek zamanı yok artık” diyen emekliye, “Seçime kadar kayıp maalesef. Seçime kadar herhangi bir konuda çözüm üretmeleri imkânsız. Bitti. Öyle bir kadro bir kadro yok ellerinde. Hepsini dağıttılar. Kendileri de bilmiyor. Bilenlerle de çalışmıyorlar. Onun için biz yepyeni bir kadro oluşturduk. İnşallah seçim günü vatandaşımızdan o desteği talep edeceğiz. O desteği alıp yürüyeceğiz" diye konuştu.

Partisinin eylem planlarından bahseden Babacan, her alanda çözüm açıkladıklarını ve ekibi hazırladıklarını belirten Babacan, "Yapılacak işlere hazırlanıyoruz ki seçimden sonra bir gün bile kaybetmeden çalışmaya başlamak gerekiyor. Bugünden hazırlık gerekiyor” dedi.

DEVA PARTİSİ 30 HAZİRAN’DA SAĞLIKLA İLGİLİ EYLEM PLANINI AÇIKLIYOR

“Sağlıkta biraz memnuniyet iyiydi, son yıllarda sağlık da çöktü” diyen Babacan, DEVA Partisi’nin sağlıkla ilgili eylem planını 30 Haziran Perşembe günü açıklayacaklarını duyurdu.

DEVA Partisi bugüne kadar on ayrı alanda eylem planı açıklamıştı. Bu eylem planlarında tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar, dijital dönüşüm, ekonomi ve finans politikaları, yerel yönetimler ve şehircilik, yükseköğretim, KHK, çevre ve ikim değişikliği ile adil yargı başlıklarında çözüm önerileri paylaşılmıştı.