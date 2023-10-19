21. yüzyılda Bodrum'da yaşanan su sorunu TBMM'de

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum'un aylardır devam eden su sorununa ve DSİ'nin ihmallerine ilişkin mecliste kapsamlı bir basın açıklaması düzenlediANKARA (İGFA) - CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, memleketi ve seçim bölgesi olan Muğla’nın gözde ilçesi Bodrum'un uzun süredir devam eden su sorununa dair mecliste basın açıklaması yaptı. Öneş Derici, 21. yüzyılda Dünyanın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden Bodrum'un su sıkıntısı yaşamasının bir utanç olduğunu belirtti.

Öneş Derici, DSİ'nin ihmalleri nedeniyle Bodrum halkının yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek, Bodrum'un temel yaşam kaynaklarından biri olan suya erişim hakkının gasp edildiğini belirtti. Ayrıca, DSİ ile MUSKİ arasında yapılan görüşmelerde sağlanan bilgilerin çelişkili olduğunu, gerçeklerle uyuşmadığını ifade etti.

CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA UTANÇ

Süreyya Öneş Derici, su sorunu ile ilgili açıklamasına başlamadan önce İsrail-Filistin çatışmasına ve tezkere konusuna değindi.

Filistin'in haklı davasının yanında olduğunu, ancak Hem İsrail'in hem Hamas’ın sivillere yönelik saldırılarını kınadığını vurgulayan Öneş Derici; tezkere konusuna ilişkin ise yabancı askerlerin ülkeye girebileceği maddesinin derhal tezkereden çıkarılması gerektiğine işaret etti.

BODRUM'UN YILLIK SU İHTİYACININ YARISI BİLE KARŞILANMIYOR

Açıklamasında, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hala su sorunu yaşıyor olmasının bir utanç olduğunu vurgulayan Öneş Derici, Tarım ve Orman Bakanlığı'na verdiği soru önergelerine cevap alamadığını belirtirken, “Önergelere cevap verilmemesi kabul edilemez. Bu meclisi işlevsiz kılmaktır” dedi.

Bodrum’un yıllık su ihtiyacının 44,4 milyon metreküp olduğunu belirten Öneş Derici, barajlardan verilen suyun yetmemesi, boruların yenilenmemesinden kaynaklı olarak oluşan arızalar ve yeni su kaynakları yaratmaya yönelik yatırımların olmaması nedeniyle, Bodrum’un yıllık su ihtiyacının yarısının bile karşılanmadığını söyledi. Muğla vekili, Belediyenin tüm çabalarına rağmen DSİ’nin görevini yapmayarak halkı mağdur ettiğini vurguladı.

Milletvekili Derici, "Akbelen'de hukuku tanımadılar, Muğla halkının susuzluk sorunu karşısında sessiz kaldılar" yorumunda bulundu.