21 yaşındaki AK Parti için Bursa'dan mesaj

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ‘Erdemliler Hareketi’ olarak kurularak Türk siyasi tarihine hizmetleri ile damga vuran AK Parti’nin 21. Kuruluş yıldönümünü kutladı.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, partisinin 21. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, AK Parti’nin her hayatın her alanında reform niteliğindeki icraatları, aziz milletin siyaset ve hizmet anlayışlarına duyduğu güven sayesinde AK Parti’nin 21 yıldır Türkiye’ye dünyada söz sahibi bir ülke vizyonu kazandırdığını vurguladı.

Başkan Gürkan, 21 yıllık AK Parti İktidarı dönemlerinde Türkiye’nin her alanda adeta çağ atladığını ifade ederek, bu heyecan ve şevkimizle 2023 hedeflerimizi hayata geçirmek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istediklerini söyledi.

"AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz" diyen Gürkan, mesajında, "Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden dava arkadaşlarıma yüce Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti'mizin 21’inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.