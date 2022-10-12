2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızına Mudanya'dan 'Barış Yolu' ödülü

Bursa'da Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Mudanya Barış Yolu Ödülü'nün ilki, 2. Cumhurbaşkanı ve Mudanya Mütarekesi Antlaşması'nın imza sahibi İsmet İnönü'nün kızı, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'e verildi.BURSA (İGFA) - Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılına ithafen, ikinci yüzyıla barış çağrısını destekleyecen 'Mudanya Barış Yolu Ödülü'nün bu yıl ilki gerçekleştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in hazır bulunduğu törende, Mudanya’nın, memleketin tapu senedi olan Lozan Antlaşması’nın üzerine yazılan mürekkebin alınıp götürüldüğü yer olduğunun altı çizildi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Mütarekesi'nin diplomatik dehası ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’e ödülünü Mütareke Meydanı'nda görkemli törenle takdim etti. Törene, geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, NATO Daimi Temsilcisi Onur Öyöne, Emekli Tuğgeneral Ali Er, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, gazeteci Sedat Ergin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan ile UNİCEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Ayşe Kulin de katıldı.

Cumhuriyet’e katkılarından dolayı ödülü kabul eden Özden Toker, asker ve devlet adamı olan babasının bir başka özelliğinden daha bahsederek, "Babam çok iyi bir babaydı. Biz çocuklarına her zaman en başta memleketimizi vatanımızı sevmemizi, dürüst insan olmamızı çalışkan olmamızı ve her zaman azimli olmamızı, hayallerimizi gerçekleştirmemizi isterdi ve öyle yetiştirdi. Onun için ben şimdi babama bu ödül için beni seçenlerin önünde teşekkür etmek istiyorum. Babama, beni tam bir Cumhuriyet kadını olarak yetiştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Mudanya’da 100’üncü yılı kutladık. Bu yüzyıl son yüzyıl değil. Diğer yüzyılların başlangıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır" diye konuştu.