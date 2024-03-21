101 yeni proje Tokat'ın geleceğine ışık tutacak

Tokat Belediye Başkanı ve yeni dönemde AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu, Mahmutpaşa Mahallesi'nde düzenlediği mitingte 101 yeni proje vaadiyle şehrin geleceğine ışık tuttu.Nurhan İçmez - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - 10 yıl önce ilk mitingini Mahmutpaşa Mahallesi'nde gerçekleştiren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 31 Mart seçimlerinde AK Parti Belediye Başkan Adayı olarak ilk miting yaptığı Mahmutpaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yeni dönem projelerini paylaştı. Geçen süre zarfında gece gündüz demeden şehir için çalıştığını vurgulayan Başkan Eroğlu, "Allah şahittir ki, bu on yılda sizlerin desteğiyle şehrimize güzel hizmetler kazandırdık. Ancak daha yapacak çok işimiz var" diyerek, gerçekleştireceği 101 projeden bahsetti.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN NEFERİYİM"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mitingte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığını ve AK Parti'nin bir neferi olarak görevinin bilincinde olduğunu belirtirken, "Bu gurur bize yeter. Yeni projeler şehre yeni ufuklar açacaktır" dedi.

Cumhur İttifakı'nın önemine dikkati çeken Eroğlu, "Tokat'ta her ne kadar yerelde ittifak olmasa da, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket ettiklerini belirtti. Özellikle son zamanlarda yaşanan sataşmalar ve yanlış beyanlara karşı Tokat'ın gerçekten nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu göstermek istediğini söyleyerek, "Hadi gelin, sizlere şehrimizde neler yapıldığını göstereyim" diyerek davette bulundu.

Başkan Eroğlu, Tokat için planladığı 101 yeni projeyi ve bu projelerin şehre katacağı değeri vurgulayarak, AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün bir kez daha altını çizdi.

Eroğlu, söz konusu projelerin Tokat'a yeni bir yön vereceğini belirterek, tüm Tokatlıları bu vizyonu paylaşmaya ve destek olmaya davet etti.

