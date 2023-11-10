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Zatüre aşısı yaptırmalı mısınız?

SAĞLIK 10.11.2023, 16:09
Zatüre aşısı yaptırmalı mısınız?

Zatürrenin en gündem konularından biri olan zatürre aşısının detaylarını Uzm. Dr. Servet Öztürk anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü her yıl dünya genelinde zatürre hastalığı (Akciğer enfeksiyonu/Pnömoni) ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 12 Kasım Dünya Zatürre günü olarak kutlanıyor.

Zatürrenin en gündem konularından biri olan zatürre aşısını İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Servet Öztürk anlattı.

Zatürre hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşması ile ortaya çıkabileceği gibi hasta kişiden sağlam kişilere yakın temas sonucu bulaşması ile meydana gelebileceğine dikkati çeken Uzm. Dr. Öztürk, "Hasta kişilerden öksürük, aksırık ya da konuşma sırasında havaya yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla bulaş gerçekleşebilir. Hastalıktan korunmanın en ucuz ve etkin yolu hasta olan kişilerle teması azaltmak mümkünse kesmektir" dedi.

Zatürrenin özellikle 5 yaş altı çocukların, 65 yaş üstü bireylerin ve kronik hastalığı olan kişiler için hastaneye/yoğun bakıma yatış ve ölüm nedenleri arasınd olduğuna dikkati çeken Uzm. Dr. Servet Öztürk, bu nedenle bu riskli gruplarda aşılanma oldukça önemlidir. Zatürre ülkemizde enfeksiyonlara bağlı ölümlerde birinci sırada olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Öztürk zatürre aşısı hangi risk gruplarına yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

    5 yaş altı çocuklar     65 yaş üstü bireyler     Doğuştan dalak olmayanlar veya dalağı ameliyat ile alınanlar     Kronik Kalp hastaları     Kronik Karaciğer hastaları     Kronik Böbrek hastaları     Sigara içenler     Alkolikler     Kulak içi implant kullananlar     KOAH ve astım hastaları     HİV enfeksiyonu olanlar     Bağışıklık sistemi düşürücü ilaç kullananlar     Kanser hastaları

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