Yüz ifadesi göz kapaklarıyla değişebiliyor

Yüzdeki ifade biçiminin en etken şekli olan bakışların artık göz kapağı operasyonuyla kolayca değiştirilebildiğini söyleyen Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, merak edilen yöntemi anlattı.BURSA (İGFA) - Botoks, dolgu, burun estetiği, saç ekimi, liposuction (yağ alma), karın ve yüz germe derken, son dönemde oldukça yoğun ilgi gören estetik operasyonlardan biri de göz kapağı ameliyatları oluyor.

Toplumun henüz yeni yeni duymaya başladığı göz kapağı estetiğiyle; hem göz çevresinde rahatsız oldukları görüntüden kurtulup hem de daha etkili bakışlara sahip olmak isteyenlerin kapısını çaldığı isimlerden biri olan Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Mutlu, kişinin yüz ifadesini ve bakış etkisini adeta baştan yaratan operasyon hakkında merak edilen detayları anlattı.

Söz konusu göz kapağı olduğu için hastaların başta operasyona korkuyla yaklaştıklarını belirten Mutlu, ameliyatların sanıldığı kadar zor olmadığını kaydetti.

Yapılan işlem hakkında detaylı bilgi veren Mutlu, “Göz kapaklarında genetik veya yaşlanmaya bağlı olarak deride bollaşma ve sarkma oluşur. Aşırı stres, yorgunluk, uykusuzluk, sigara ve alkol kullanımı, kalıtımsal faktörler bu tabloyu hızlandırabilir. Bu sorunları gidermek üzere üst göz kapağında bağ ve kas dokusu onarımıyla fazla deri; lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) ile alt göz kapağında fazla yağ dokusunun yeri değiştirilir ve fazla deri alınır. Özel dikişlerle iz belirgin olmayacak şekilde operasyon tamamlanır. Hasta bir hafta içinde normal yaşantısına geri döner” dedi.