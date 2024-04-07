Yeşilay: Vücudumuzun ve zihnimizin sağlığına dikkat

7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Sağlıklı yaşamı önceliklerimiz arasına almalıyız” dedi.ANKARA (İGFA) - 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle açıklamada bulunan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıkların sağlığımıza etkileri konusunda bilgiler paylaştı.

“Vücudumuzun ve zihnimizin sağlığına dikkat ederek daha güçlü yarınlar inşa edebiliriz,” diyen Öztürk; “Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla ilgili bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Faaliyetlerimizin temel gayesi; insanlarımızın iyi ve sağlıklı olabilmesi, yarınlara umutla erişebilmesi. Bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürülmesi, olumlu alışkanlıklar kazanılması, riskli ortam ve durumlardan korunmak, sağlıklı bir gelecek için kritik öneme sahip,”diyerek Yeşilay’ın misyonuna vurgu yaptı.

Tütün kullanımının yılda 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını ve en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, tütün kullanımının bazı kanserler, kalp krizleri, felçler ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi solunum yolu hastalıkları dâhil olmak üzere birçok hastalığın başlıca sebebi olduğunu dile getirdi.

Sigaraya bağlı ölümlerin 1,2 milyondan fazlasının pasif içicilikten kaynaklandığını ve bunların 65 bininin ise çocuklar olduğunu belirten Öztürk, Yeşilay’ın T.C. Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği “BIRAKABİLİRSİN”mobil uygulamasında tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ihtiyaç duydukları destekleri sunduklarını söyledi: “Tütün bağımlılığı konusunda destek almak ya da bırakma süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birey veya yakınları 115 YEDAM Danışma Hattı’nı arayarak ücretsiz danışmanlık desteği alabilirler. Doğrudan BIRAKABİLİRSİN uygulaması üzerinden de Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) bağlanarak alanında uzman kişilerden canlı destek alabilirler,” dedi.

“İNSANIN EN DEĞERLİ HAZİNESİ SAĞLIĞIDIR.”

Sağlığın sadece beden sağlığı olmadığına ve bütünsel bir iyilik hali olduğuna vurgu yapan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “İnsanın en değerli hazinesi sağlığıdır. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının vücudumuza verdiği zararların etkisi ise tartışılmazdır. Bunun yanında tüm bağımlılıklar önlenebilir. Toplumsal hayatımızın ve sağlıklı aile yapımızın yarınlara taşınması, ancak bağımlılıklardan uzak ve sağlıklı yaşam ilkesini benimsemiş gençler yetiştirmekle mümkün. Yeşilay ailesi olarak, önleme faaliyetlerimiz kapsamında hayata geçirdiğimiz bilimsel ve kanıta dayalı eğitimlerimizden, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) ve Yeşilay Yaşam Becerileri (YYB) programlarıyla her yıl milyonlarca öğrenci ve yetişkini bağımlılıklara karşı bilinçlendiriyor, risk grubundaki öğrencilerde eğilimlerin bağımlılığa dönüşmemesi için psikososyal çözümler üretiyoruz. Genç nesillere, kurucumuz Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın ifadeleriyle ‘insanı alçaltan, dimağının asaletini bozan, neslini çürüten’ bağımlılıklara nasıl ‘Hayır!’ diyeceklerini öğretiyoruz,” dedi.