Yenilikçi yöntem KKTC'de ilk kez uygulandı!

Kanser tedavisinin yenilikçi yöntemi HIPEC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulandı!KKTC (İGFA) - Kanser tedavisinde, tam donanımlı üst düzey merkezlerde uygulanabilen ve cerrahi ile sıcak kemoterapiyi birleştiren HIPEC yöntemi, Kıbrıs’ta ilk kez Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başarıyla uygulandı!

Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği kolon kanseri nükseden ve kanserli tümörlerin tüm karın içine ve karın içi organlara yayılması nedeniyle, kemoterapiden cevap alamayan 65 yaşındaki erkek hasta, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde cerrahi ile kemoterapiyi birleştiren HIPEC yöntemi ile tedavi edildi.

İleri evre karın kanserlerinde; yetkin kadro ve üst düzey donanıma sahip sınırlı sayıda hastanede uygulanabilen yöntemle, gözle görülen kanserli tümörler cerrahi ile temizlendikten sonra, 42 derecede ısıtılmış sıcak kemoterapi ilaçlarıyla bütün karın içi yıkanarak kalan mikroskobik tümörler de yok ediliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde 4 saat süren bir operasyonla, Op. Dr. Ahmet Soykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirilen HIPEC ameliyatının ardından, 65 yaşındaki hastanın tedavisine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde devam edilecek.

Karın içi organlarda başlayarak, tüm karın içine ve diğer karın içi organlara yayılan ileri derece kanser hastalarında kullanılan HIPEC yöntemi, kemoterapi gibi geleneksel onkoloji yöntemlerinden cevap alamayan hastalarda uygulanıyor. Hastanın yaşam kalitesini yükselterek, yaşam süresini uzatmayı amaçlayan yöntem; daha çok periton kanserleri, apendiks kanserleri, kalın barsak kanserleri, over kanserleri ve mide kanserleri gibi karın içi kanserlerde uygulanıyor.