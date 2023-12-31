Yeni yılda ilk işiniz su içmek olsun!

Yeni yılda, sağlıklı, güçlü ve hafif bir bedenin birçok kişinin ortak hedefi olduğunu dile getiren uzmanlar, yılın ilk gününde önceki gecenin ağırlığı ve yorgunluğunu atmak için sağlıklı bir başlangıç yapabileceğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, yılın ilk günü için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Yeni yılda sağlıklı, güçlü ve hafif bir bedenin birçok kişinin ortak hedefleri arasında olduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Yılın ilk gününde bir önceki gecenin ağırlığını hissetmeniz oldukça olağandır.” dedi.

Yiğit, güne su içerek başlamak oldukça iyi bir adım olacağını ifade ederek, "İçine ekleyeceğiniz birkaç dilim limon ve karanfil size enerji katacaktır. Gün sonuna kadar en az 2 litre su tüketmeyi unutmayınız" dedi.

Yeni yılın ilk gününe yeşilliklerden ve proteinden zengin bir kahvaltıyla devam etmek sizi oldukça iyi hissettireceğini belirten Yiğit, "Unutmayın kahvaltınızda ne kadar fazla hamur işi ve karbonhidratlı yiyecek olursa, gün içinde kendinizi o kadar yorgun hissedersiniz. Özellikle yılbaşı gecesi şekerli ve mayalı içecekleri tüketirken sınırı aştıysanız, yılın ilk gününde karaciğerinize destek olacak, antioksidan zengini besinlere vücudunuz daha çok ihtiyaç duyacaktır. Gün içinde öğünlerinizi sebze ağırlıklı tutmak, kefir ve yoğurt gibi az yağlı kalsiyum kaynaklarına yer vermek vücudun detoks sürecine destek olacaktır.” diye konuştu.

DETOKS İÇECEĞİ HAZIRLAYIN

Karanfil, zencefil ve zerdeçalın antioksidan değeri en yüksek olan besinler arasında yer aldığını da kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, “Bir bardak suya toplamda bir tatlı kaşığı karanfil, zencefil ve birer orta boy portakal ve limonun suyunu sıkarak, yılın ilk günü için kendinize güzel bir detoks içeceği hazırlayabilirsiniz.” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, yılın ilk gününde şeker ihtiyacına iyi gelecek antioksidan zengini yaban mersini, ahududu gibi kırmızı ve mor meyveler ile birlikte tüketilecek yeşil çay, rooibos ve hibiskus gibi çayların da kişileri hafif ve enerjik hissettireceğini söyledi.