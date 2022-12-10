Yemen’de kızamık paniği! 7 ayda 15 çocuk kızamıktan öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 7 ayda Yemen'de 15 çocuğun kızamıktan hayatını kaybettiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib şehrinde meydana gelen çocuk ölümlerine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Amman/ Kahire 18 Eylül 2014: ”UNICEF ve DSÖ Suriye’nin İdlib şehrinde en az 15 çocuğun hayatını kaybettiği dehşet verici olaydan dolayı çok büyük üzüntü duymaktadır. Can kayıpları halihazırda kızamık aşısı kampanyasının yürütüldüğü bölgede meydana gelmiştir.

Çocuk ölümlerinin gerçek sebebinin bulunması hayati öneme sahip bir mecburiyettir. Bu amaçla DSÖ, şu an İdlib’te konuya ilişkin soruşturma yürüten ekiplere destek sağlamak amacıyla uzmanlardan oluşan ve en kısa sürede bilgilendirmede bulunacak bir heyeti bölgeye sevk etmiştir. DSÖ ayrıca, daha sonra yapılacak aşılama çalışmaları sırasında karşılaşılabilecek olumsuz durumları araştırmaya yönelik öneri ve gerekli teknik şartnameleri de sağlamaktadır.

Gerçekler netliğe kavuşturulana kadar, İdlib ve Deir Ezzour bölgelerindeki aşılama faaliyetlerinin ertelenmesi yerinde bir adım olacaktır.

Bununla birlikte, dünya genelinde çocuk ölümlerine en çok sebep olan hastalıkların başında gelen “kızamık”a karşı yürütülen mücadele en kısa sürede kaldığı yerden devam ettirilmelidir.

Kızamık özellikle, yerinden yurdundan edilmiş, kampta veya diğer sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda bırakılmış çocukların sağlıkları için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.”