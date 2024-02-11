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Yemekten 10 dakika önce bir bardak su için!

SAĞLIK 11.02.2024, 11:45
Yemekten 10 dakika önce bir bardak su için!

Günlük tüketilmesi gereken su miktarının, bir anda değil güne bölerek yavaş yavaş içilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, diyette su tüketimi ve sağlıklı su seçiminin önemine vurgu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Hayati fonksiyonların sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda su tüketilmesi büyük bir önem taşıyor.

Özellikle, dirençli ve aşırı kilolardan kurtulmada da sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarından olan su; doğru tüketim ile hem ödem atmaya hem de kilo vermeye yardımcı oluyor. Bu süreçte mutlaka 8-10 bardak su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, daha kolay doymak ve sindirimin kolaylaştırılmasını sağlamak için yemekten 10 dakika önce 1 bardak su içilmesini önerdi.

“DOĞRU ZAMANDA VE YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETİMİ KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR”

Vücudun yüzde 60’tan fazlasının sudan oluştuğunu ve su içmenin kilo vermede büyük bir etkisi olduğunu belirten Diyetisyen Öztürk Aktepe, “Su biyolojik bir çözücüdür ve bu rolüyle vitaminlerin ve minerallerin hem vücutta taşınmasını hem de çözülmesini sağlar. Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Cildin nemlenmesinde, toksinlerin atılmasında ve vücudun temizlenmesinde temel bir görev üstlenir. Böbreklerin çalışmasını kolaylaştırır. Kayganlaştırıcı bir madde olması nedeniyle birçok organın gerektiği gibi çalışmasını sağlar. Ayrıca, suyu doğru zamanda tüketmek de büyük bir önem taşır. Örneğin, uyandıktan sonra 2 bardak su içmek iç organlarınızı harekete geçirir, banyoya girmeden önce 1 bardak su içmek ise kan şekerini dengeler. Bu nedenle doğru zamanda ve yeterli miktarda su tüketimine diyet sürecinde mutlaka dikkate etmek gerekiyor" diye konuştu.

Vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarını karşılarken doğal kaynak ve doğal mineralli suları tercih edilmesi gerektiğini belirten Öztürk Aktepe, “Ödem, özellikle kadınların sıkça yaşadığı bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor ve yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sabah kalktığınızda aynada şişmiş bir yüz, parmaklara yüzük takamamak, ayakkabının içine girmeyen ayaklar, ödemin başlıca belirtilerindedir. Bu nedenle, ödemden kurtulmak için sağlıklı beslenmenin yanı sıra günlük 8-10 bardak su tüketmek gerekir. Bu oran, vücut ağırlığına göre değişiklik gösterebilir. Gün boyu içmeniz gereken su miktarını mevcut kiloyu 30 ile çarparak hesaplamak mümkün. Vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarını karşılarken ise, doğal kaynak ve doğal mineralli sular tercih edilmelidir. Bu sular, sadece susuzluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda vücuda önemli faydalar sağlar" dedi.

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