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Yaz meyvelerine dikkat! Şeker tehlikesi!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kış aylarında tatlarını özlediğimiz yaz meyveleri tezgahlarda yerlerini almaya başladılar Rengarenk görüntüleri ve lezzetleriyle bizleri cezbeden meyveler sağlıklı besinler olsalar da tüketiminde aşırıya kaçıldığında zararlı olabiliyorlar

SAĞLIK 05.06.2024, 10:03
Yaz meyvelerine dikkat! Şeker tehlikesi!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kış aylarında tatlarını özlediğimiz yaz meyveleri tezgahlarda yerlerini almaya başladılar. Rengarenk görüntüleri ve lezzetleriyle bizleri cezbeden meyveler sağlıklı besinler olsalar da tüketiminde aşırıya kaçıldığında zararlı olabiliyorlar.İSTANBUL (İGFA) -  Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, yaz meyvelerinin genel olarak glisemik indeksi yüksek, yani kan şekerini hızlı yükselten meyveler olduğuna dikkat çekti.

Sıcak havalarda serinleme ihtiyacımız nedeniyle yaz meyvelerinin fazla tüketilebildiğini anımsatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ozman, "Özellikle karpuz ve kavun gibi meyveleri masum görerek gereğinden fazla yemek kan şekerinin hızla yükselmesine ve bunun sonucunda vücutta yağlanmaya yol açabiliyor. Ayrıca yine bu meyvelerin özellikle akşam saatlerinde yoğun tüketilmeleri karaciğer yağlanması ve kan yağlarının yükselmesi gibi problemleri de tetikleyebiliyor” dedi.

Yaz meyvelerini tüketirken dikkat edilmesi gereken kuralları anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

MEYVE TABAĞI HAZIRLAMAYIN, ÇÜNKÜ...

Meyveleri sağlıklı oldukları için bol miktarda tüketmek, örneğin meyve tabağı hazırlamak; karaciğer yağlanması, obezite ve diyabet gibi birçok sağlık problemine yol açabildiğini belirten Ozman, yaz aylarında özellikle karpuz ile kavun sulu olmaları nedeniyle az kalorili sanılarak bol miktarda yenebildiğini sanılanın aksine bu meyvelerin yüksek oranda şeker içerdiğini söyledi. Ozman, "Karpuz veya kavun için bir el içi kadar büyüklüğü bir porsiyon sayabiliriz ve günde 1-2 porsiyonu geçmemekte fayda var. Diyabeti veya karaciğer yağlanması olan kişilerin ise porsiyonlar konusunda mutlaka çok dikkatli olmaları, meyveleri daha kontrollü tüketmeleri büyük önem taşımaktadır” dedi.

BİR BARDAK MEYVE SUYU 3 PORSİYON DEMEK!  

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, “Suyu sıkılan veya blenderden geçirilen meyvelerin çoğunlukla posaları değil, sadece suları tüketildiğinde alınan meyve şekeri fruktozun kana karışma hızı artmaktadır. Tek seferde alınan fazlaca porsiyon meyve de kan şekerini hızla yükseltmektedir. Dolayısıyla rutin olarak meyve suyu veya smoothie formunda fazlaca porsiyon meyve tüketildiğinde obezite, karaciğer yağlanması ve diyabet riski artmaktadır” diye konuştu.

Meyveyi akşam saati yerine gün içerisinde, yani daha hareketli olduğunuz saatlerde yediğinizde hem meyveden gelen kalori çok daha kolay harcanıyor hem de şekerin vücutta kullanılması sayesinde kan şekeri  daha fazla dengede kalıyor. Akşam yemeğinden sonra, geç saatte fazla miktarda tüketilen meyve ise kilo almaya ve bununla birlikte çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. 

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