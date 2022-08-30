Yaz biterken saçlarınızdan olmayın

Yaz mevsiminin sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde özellikle tatil dönüşü yaşanan en büyük sorunlardan biri olan saç dökülmesi ve saçlarda cansızlaşma, yıpranmaya dikkat çeken Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, saç mezoterapisi ile bu sorunun önüne geçildiğini belirtti.BURSA (İGFA) - Yaz boyunca gerek yapılan tatillerde deniz, havuz suyu, güneş ve buna bağlı etkilerin bir olumsuz sonucunun da saç gövdesinde yıpranma ve saç dökülmesinin hızlanması olduğunu ifade eden Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, sezonun sonuna geldiğimiz şu günlerde gerek erkek gerekse kadınları bu sorunun beklediğini söyledi.

Yazdan sonbahara geçiş döneminde mevsimsel olarak da yaşanan dökülme sorununun önüne geçmenin en etkin yollarından birinin saç mezoterapisi olduğunu belirten Sezgin, merak edilen yöntem hakkında bilgiler verdi.

Saç kökünde üretim için ihtiyaç duyulan vitamin, mineral, aminoasid ve peptid gibi maddeleri içeren steril solüsyonların saçlı deriye enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen saç mezoterapisinin faydalarını açıklayan Dermatoloji Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, “Besleyici özellik taşıyan enjeksiyon karışımı, saç derisinin belirli bir kısmına veya tümüne uygulanabilir. İşlemde verilen bu içerikler saç dökülmesi ile mücadelede oldukça etkilidir. Yapılan enjeksiyon kıl köklerini besleyerek saçların güçlenmesini, daha canlı ve sağlıklı olmasını sağlar. Bu sayede dökülme azaltılırken yeni saçların oluşumu da desteklenir” dedi.

Gerekli durumlarda yapılan tetkikler sonrasında gerekirse vitamin takviyeleri, saç maskeleri de yazın hasarlanan saç gövdesinin takviyesinde kullanılabilir.