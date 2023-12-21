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Yatağa bağımlı hastalara derman oldular

SAĞLIK 21.12.2023, 07:58
Yatağa bağımlı hastalara derman oldular

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Evde Sağlık Hizmeti’ ile sağlık kontrolünden, öz bakıma, ev tıbbi malzeme ve nakil ambulans yardımına her türlü desteği sağlayarak binlerce vatandaşın derdine derman oluyor. Bir yıl içinde 5 bin 591 yaşlı ve hastaya evde sağlık hizmeti sunuldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti ile engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elini uzatarak yaşam kalitesini arttırıyor. Doktorlar, hemşire, fizyoterapist, bakım personeli tarafından evlerinde ziyaret edilen hastalar, kendini yalnız hissetmiyor. Enjeksiyon, sonda takılması, şeker-tansiyon ölçümü ve diş muayeneleri gerçekleştirilen, yaşam alanı temizliği ve öz bakımı yapılan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, nakil ambulansı ile hastaneye götürülüyor.

DOKTOR, HEMŞİRE VE AMBULANS DESTEĞİ

16 bin 200 kayıtlı hasta sayısı olan evde sağlık hizmetinden 2023 yılı içerisinde 5 bin 591 hasta ve yaşlı aktif olarak faydalandı. 6 bin 160 hemşire, 319 doktor ziyareti, 5 bin 654 kez ücretsiz ambulans temini, 2061 sağlık kurumlarına araç temini, 563 kişiye fizyoterapi, 156 kişiye diş hekimi muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildi.  Ayrıca 2 bin 105 hanenin temizliği yapılırken, 110 kişiye öz bakım hizmeti verildi.

FELÇ GEÇİRDİ 6 AYLIK TEDAVİYLE YENİDEN AYAĞA KALKTI

Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, beynine pıhtı atması sonucu yürüme ve konuşma yetkisini kaybeden Ramazan Ünver’in hayatında bir mucize yeşertti. Ramazan Ünver, 6 ay önce geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrası beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç oldu.

Evde Sağlık Hizmeti kapsamında uygulanan fizik tedavi hizmeti ile tanıştıktan sonra, 6 ay içerisinde yürümeye, konuşmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

‘Yeniden ayağa kalkacağıma inanmıyordum’ diyen Ünver, “Vücudumun sağ tarafı felç olmuştu. Artık yürüyemem ayağa kalkamam diye düşünüyordum. Fizyoterapi çalışmaları sayesinde yeniden ayağa kalktım. Çok mutluyum ve memnunum. Büyükşehir Belediyesi, zor günlerimizde destek olup bütün ihtiyacımızı karşıladı. Ayağımıza kadar ambulans, fizyoterapist, hemşire ve doktor hizmeti getirdiler. Allah razı olsun’ diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR ZOR GÜNLERİMİZDE DESTEK OLDU

Ramazan Ünver’in eşi Havva Ünver’de Büyükşehir’in zor günlerinde kendilerine destek olduklarını belirterek, “Çok zor bir süreç başladı ve yardıma çok ihtiyacımız vardı. Eşimin artık ayağa kalkacağına inanmıyorduk. Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk hemen ilgilendiler. Fizik tedavi çalışmalarıyla birlikte yeniden yürümeye ve konuşmaya başladı. Hayat kalitemiz yeniden iyileşti ailecek şimdi çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten Allah bin kere razı olsun” dedi.

TEDAVİYE BAŞLADIĞIMIZDA TAMAMEN YATAĞA BAĞIMLIYDI

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Evde Sağlık Birimi’nde görevli Fizyoterapist Bahar Deveci, şunları söyledi: “Ramazan Bey’le tedaviye başladığımızda, tamamen yatağa bağımlı haldeydi. Yürüyemiyor, konuşamıyor, kolunu ve bacağını kaldıramıyordu. İlk önce pasif hareketlerle başladık. Kas gücümüz gelmeye başladıkça, bunlara ufak dirençler ekledik. Bacak kaslarını kuvvetlendirmesi için, gövde dengesi çalıştık. Oturma pozisyonunda hem ağırlıklı hem ağırlıksız kuvvetlendirme egzersizleri de yaptık. Ayakta durmaya başlayınca da yürüme egzersizleri ile devam ettik. 6 ay süren fizik tedavi sürecinde hem yürüme hem konuşma hem de kolunu kullanma kısmında büyük yol kat ettik.”  

YAKINDAN İLGİLENİYORLAR

2016 yılında yüksek tansiyon nedeniyle aort damarı yırtılan ve geçirdiği ameliyat sonrasında ayağa kalkamayan Veli Çark da Evde Sağlık Hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Veli Çark, “Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmetine başvurduk, önce hasta yatağı ve bez desteği verdiler. Hastane randevum olacağı zaman da ambulansla beni alıp hastaneye götürüp getiriyorlar. Büyükşehir Belediyesi’nden doktor ve hemşiremiz sağlık kontrollerimi yapıyor, muayene ediyor. Hem ücretsiz olarak böyle bir hizmet alıyoruz hem de güler yüzlü personeller bize çok yardımları oluyor. Çok teşekkür ederim” dedi. 

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