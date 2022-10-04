Yaş gruplarına göre su 'düzenli' içilmeli

Uzmanlar, eğitim çağındaki çocukların, sağlıklı ve yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Yeterli ve düzenli su tüketimi, okul çağındaki çocukların sağlıklı gelişimi için büyük önem taşıyor. Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, bağışıklık sistemi, beden sağlığı ve zihinsel performans üzerindeki olumlu etkileri ile farklı yaş gruplarındaki çocukların farklı oranlarda güvenli ve kaliteli suları tüketmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çocuk ve gençler için yeterli ve düzenli su tüketiminin, sağlıklı bir yaşantının vazgeçilmezleri arasında bulunduğunu vurgulayan Diyetisyen Öztürk Aktepe, çocukların zihinsel gelişimleri ve anlama kapasiteleri için içtikleri su miktarının da çok önemli olduğunu söyledi.

Gelişme çağındaki çocukların yeterli ve dengeli beslenmediklerinde birçok sağlık sorunu yaşayabildiklerini gördüklerini belirten Diyetisyen Öztürk Aktepe, "Yeterli miktarda su tüketmeyen çocuklar yorgunluk hissederken, bu nedenle matematik zekâları, odaklanmaları ve okuma-yazma kapasiteleri düşüş gösterecektir. Sürekli halsiz ve bitkin oldukları için ders esnasında uyuklama sorunları ortaya çıkacaktır. Bu nedenlerle okula devamsızlığın da artış göstermesi söz konusu olacaktır. Çok iyi algılayamadığı için tabii ki okul başarısı da aynı oranda düşüş gösterecektir. O yüzden çocukların yeterli ve dengeli beslendiklerinden emin olmamız gereklidir" dedi.

“YAŞ GRUPLARINA GÖRE İÇİLMESİ GEREKEN SU MİKTARI FARKLIDIR”

Ebeveynlerin, gelişme çağındaki çocukların düzenli su tüketimi alışkanlığı kazanmaları konusunda destekleyici olmaları gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, bu alışkanlığın edinilmesiyle birçok sağlık sorununun engellenebileceğini ifade etti.

Aktepe, 1-3 yaş grubunda olan çocukların 1,3 litre, 4-8 yaş grubunda olanlar 1,4 litre, 9-13 yaş grubu kız çocukları 2,1 litre, erkek çocukları 2,4 litre, 14-18 yaş grubu kız çocukları 2,3 litre, erkekler ise 3,3 litre su içmeleri gerektiğini kaydetti.