Yanlış gözlük seçimi sağlığınızdan etmesin

Doğru gözlük seçiminin önemine değinen Op. Dr. Tuncay Sezgin, yanlış tercihlerin kişinin sağlığını olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.BURSA (İGFA) - Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, gözlük seçerken dikkat edilmesi gereken detayları hatırlattı.

Ağır, yüz genişliğine göre seçilmemiş, kalitesiz veya kullanım amacına uygun olmayan cam ile çerçevenin sorunlara yol açacağını söyleyen Sezgin, bu konuda uzmanların önerilerini dikkate almak gerektiğini belirtti.

Çerçevelerin ağırlığı ve yapıldığı maddenin kişinin yaptığı mesleğe göre değişeceğini, bu yüzden de seçimin buna göre yapılması gerektiğini ifade eden Sezgin, “Örneğin polis, asker, sporcu gibi darbeye maruz kalma ihtimali olan veya mesleğini yaparken terleyen çiftçi, işçi ya da çeşitli kimyasal maddelerle çalışan kaynakçı, oto tamircisi, el sanatları gibi mesleklerde hafif ve kırılmaya dayanıklı, aynı zamanda kimyasallardan etkilenmeyen alüminyum, titanyum gibi hafif alaşım metal çerçeveler ya da kemik çerçeveler kullanılması gerekir. Metal çerçevelerde tere bağlı oksitlenme, paslanma ve kimyasallara bağlı deformasyon görülebilir” dedi.

ÇOCUKLARA RENKLİ ÇERÇEVELER TERCİH EDİN

Çocuklarda gözlük kullanımının zaman zaman zorlukları beraberinde getirdiğini hatırlatan Sezgin, çocuklara gözlüğü sevdirmek için onların da fikrini alıp ve canlı renklerde çerçeveler tercih etmenin işi kolaylaştıracağını dile getirdi. Op. Dr. Tuncay Sezgin, “Özellikle 2-6 yaş arasında ve ilk gözlüklerde daha ekonomik gözlükler seçebilirsiniz. Çünkü bu gözlüklerin kırılma dolayısıyla maddi külfet doğurma riski yüksektir. Tabii ki elastik çerçeve ve kırılmaz organik camlar çocuklarımıza bir zarar gelmemesi için ilk tercihimiz olabilir” diye konuştu.