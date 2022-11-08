Vücudumuzu kışa C vitamini ile hazırlamalıyız

Kış aylarında özellikle soğuk algınlığı ve gripten korunmak için vücudu kışa hazırlamalıyız.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle sonbahardan kış aylarına geçiş döneminde meyve ve sebze tüketimini artırarak bağışıklık sistemini güçlü tutulmasını öneren Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, havaların soğuması ile birlikte evde geçirilen vaktin genellikle arttığına vurgu yaparak, "Bu durum televizyon ve bilgisayar karşısında yeme isteğini arttırabilir. Evde geçirilen sürede çok yağlı ve şekerli besinlerden olabildiğince uzak durulmalı. Taze sebze ve meyveler günlük beslenmede yer almalıdır" dedi.

Kış aylarında C vitamininden zengin besinleri tüketerek salgınlardan korunulabileceğini belirten Aydın, özellikle karnabahar, lahana, brokoli gibi sülfür içeriği yüksek sebzeleri masamızdan eksik edilmemesi gerektiğini kaydetti.

"Bu sebzeleri dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz" diyen Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, "Tavuk veya etle pişirerek, salata yaparak, haşlayarak veya zeytinyağlı sos ile tüketebilirsiniz. Yine yeşil yapraklı sebzeler de E vitamini açısından zengin kaynaklardır ve bol bol tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Meyvelerden mandalina, kivi, portakal, nar gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketmek bağışıklık sistemini korumak adına önemli” diye konuştu.

Aydın, doktor tavsiyesi olmadan vitamin alınmamasının gerektiğini altını çizerek, kış mevsiminde su içmeyi unutuyoruz bu durum vücutta su kaybına neden olabileceğini ve bu yüzden günlük 2-2,5 litre su tüketilmesi oldukça önemli olduğunu söyledi.