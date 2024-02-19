Uyku öncesi fiziksel aktivite uykuyu kaçırıyor

Çocuklarda uyku düzeninin kritik bir öneme sahip olduğunu, çünkü büyüme, gelişim ve genel sağlık üzerinde etkin bir rolde bulunduğunu ifade eden uzmanlar, doğru uykunun öğrenme performansının en önemli temellerinden birini oluşturduğunu da söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, çocuklarda fiziksel aktivite ve uyku düzeni ilişkisini değerlendirdi.

Çocuklarda uyku düzeninin kritik bir öneme sahip olduğunu, çünkü büyüme, gelişim ve genel sağlık üzerinde etkin bir rolde bulunduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Doğru uyku zihinsel ve fiziksel sağlığı desteklemenin yanı sıra öğrenme performansının en önemli temellerinden birini oluşturuyor.” dedi.

Çocuklarda düzenli fiziksel aktivitenin uyku kalitesini arttırdığının bilindiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Fiziksel hareket içerisinde olan çocukların stres seviyelerinde azalma olduğu görülüyor, enerjilerinin vücuttan atılmasıyla da ortaya çıkan yorgunlukla birlikte uykuya geçiş kolaylaşıyor. Düzenli fiziksel aktivite veya egzersiz yapan çocukların uyku düzeni daha rahat oluşturuluyor ve uykuya dalmaları daha kolay oluyor. Uykusuzluk ve uykusuzluğa bağlı problemleri de ortadan kaldırıyor.” diye konuştu.

Aktivite saatlerine ve yoğunluğuna dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Yoğun fiziksel hareketler uyku öncesinde yapılırsa uykuya dalmada sıkıntı yaşanmasına neden olabilir. Düzenli fiziksel aktivite; metabolizmayı arttırır, kan dolaşımını hızlandırır, vücuttaki oksijen artışını da sağlayarak genel enerji seviyelerini yüksek tutar. Dayanıklılıkları da artan çocukların gün içerisinde yaptığı aktivitelerinden de maksimum verimi almalarını sağlamış olur. Ancak aktivite sürelerinin aşırıya kaçmaması, dinlenme aralarının da gözetilmesi oldukça önemlidir” dedi.

“Aydoğdu, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklar en az 3 saat fiziksel hareket içerisinde bulunması gerektiğine dikkati çekti.”