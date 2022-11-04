Türkiye’de ilk: Erken dönem çocuk tarama testi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Gelişimsel Tarama” projesini başlattı. Projeyle; Ankara’da yaşayan 6-72 ay arasındaki çocukların gelişimlerinin değerlendirilerek, hazırlanan program eşliğinde eğitsel destek verilmesi planlanıyor.ANKARA (İGFA) - ABB ve Hacettepe Üniversitesi arasında 6-72 ay arasındaki çocukların gelişiminin değerlendirilmesi amacıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bir iş birliğine imza atıldı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile tamamen ücretsiz olan “Gelişimsel Tarama” uygulaması hayata geçirildi.

TARAMA TESTİ YÜZ YÜZE YAPILIYOR

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan projede; Ankara’da yaşayan 6-72 ay arasındaki çocuklara Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölümü akademisyenleri tarafından, Sıhhiye’de bulunan merkezde gelişimsel tarama testi yapılıyor. Yüz yüze gerçekleştirilen testlerin sonucunda gelişim geriliği tespit edilen çocuklara, ev temelli bireysel eğitim programları hazırlanıyor ve gelişimleri takip ediliyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan Turpcu, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bugün burada Hacettepe Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği kapsamında 6-72 ay çocuklarımıza gelişimsel tarama yapıyoruz. Burada amacımız çocuklarda olası bir gelişim geriliği varsa onları önceden tespit etmek. Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalından akademisyenlerimiz çocukların yaş gruplarına göre gelişimsel tarama yapıyorlar. Hocalarımız tarama sonucunu raporlayarak, değerlendirerek çocuklara evlerinde uygulayabilecekleri eğitsel destek programları hazırlayacaklar.”

İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURULUYOR

Tamamen ücretsiz olan projenin 2 yıl sürmesi ve uygulama sayesinde 30 bine yakın çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Kişisel bilgilerin ve verilerin tamamen gizli tutulduğu tarama hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar; “https://forms.ankara.bel.tr/gelisimsel-tarama-basvuru” adresi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

AİLELERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Sıhhiye’deki merkeze gelerek çocuklarına tarama testi yaptıran aileler, uygulama hakkında şunları söyledi:

-Nesrin Sarıgül Aslan: “İlk kez böyle bir hizmet aldım. Yararlı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki sürece bu taramanın yön vereceğini düşünüyorum. Ölçümleme yaptılar, bazı çizimler yaptırdılar, şekiller yapmasını istediler. Ücretsiz olması da destek oldu bize.”

-Eylül Erdem: “Motor gelişimi, beyin gelişimi ve ince beceri gelişimi dâhil her şeyine bakıldı. Çocuğumun gelişimi açısından faydalı bir proje olmuş. Çocuğu olanlara tavsiye ediyorum.”

-Nazife Halaçoğlu: “Yapılan tarama testinden memnun kaldık. İkiz torunlarım var onları getirdik. Erken teşhis konusunda bize yol gösterici bir uygulama olmuş, teşekkür ediyoruz.”

-Gülbin Sarıgül: “Çocukların gelişimini takip etmek için gerçekten çok değerli bir çalışma. Dışarıda bu taramayı yaptırmak çok külfetli… Çocuğumuzun artı eksi yanlarını görmem için çok yararlı oldu.”