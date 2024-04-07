Türkiye’de hastane kuyrukları bitti mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Özhaseki, AK Parti döneminde sağlık alanında yapılan yatırımlarla Türkiye’de hastane kuyruklarının sona erdiğini söyledi. Bakan Özhaseki'nin bu açıklamasının arından Türkiye'de yaşanan ve çözülemeyen randevu krizi sosyal medyalarda gündem oldu.KAYSERİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi temasta bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye geldi. Bakan Özhaseki, hayırsever iş birliği ile yapılan Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, Kayseri’nin hayırda yarışan bir şehir olduğunu ifade ederek, yine hayırsever iş birliği ile yapılan bir eserin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi. 5 yıl içerisinde Melikgazi Belediyesi’nin okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, akıl küpü gibi 100 tesis yaptığını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Dile kolay 100 tesis. Şimdi şöhretli belediye başkanlarına sorun bakalım kaç tane yapmışlar?” diye konuştu.

“23 ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI”

Bakan Mehmet Özhaseki, AK Parti döneminde sağlık alanında yapılan yatırımlarla Türkiye’de hastane kuyruklarının sona erdiğini belirtti. Türkiye’nin sağlıkta güzel günlere geldiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Hepimiz gençliğimizde gece yarıları gidip sıra bekleyen insanlarız. Hastanede rehin kalındığı dönemleri biliriz. İnsanlar ölüsünü bile alamazlardı. Gece saat 4’te, 5’te devlet hastanesine gidip kötü kağıda yazılan sıra numarasını almak için kuyrukta beklemiş birisiyim. O günleri, hastaneleri hatırlayın. Devlet hastanesi ayrı, sigorta hastanesi ayrı, esnaf hastanesi ayrı, askeri hastane ayrı. Bir tarafta doktorlar boş durur, bir tarafta dolu, yoğun. Özele gitmek de neredeyse ateş pahasıydı. Şimdi Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Benim bildiğim 23 şehir hastanesi açıldı. 10 tane daha açılmak üzere. İnşaatları bitiyor. Sağlıkta da dünyanın en ileri ülkelerinin başında geliyoruz. Bundan dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine ne kadar teşekkür etsek az.” şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından törene katılan protokolle birlikte açılışını gerçekleştirdiği Aile Sağlığı Merkezi’nin içerisini gezdi.