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Türkiye'nin dört bir yanından 'estetik' için geliyorlar

SAĞLIK 08.01.2023, 17:30
Türkiye'nin dört bir yanından 'estetik' için geliyorlar

Son yıllarda Türkiye'nin sağlık turizminde atağa kalktığını ifade eden Op. Dr. Güray Yeşiladalı, dünyanın dört bir yanından hastaların özellikle rinoplasti yani burun estetiği operasyonu için binlerce kilometre kat edip İstanbul’a geldiklerini ve burada yaptırdıkları işlemlerden çok memnun kalarak evlerine döndüklerini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık turizmi konusunda da önemli bir hacmi olan Türkiye, yurtdışından hasta ağırlama konusunda da bazı hastaneleriyle misafirlerine 360 derece bir hizmet sunuyor.

Yurtdışından gelen talebin artık sadece ekonomik sebeplerden kaynaklanmadığını, gerçekten iyi operasyonlar yapıldığı için hastaların Türkiye’yi tercih ettiğine dikkat çeken Vanity Estetik Kurucu Ortağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, yıllardır sağlık turizmini çok önemsediklerini söyledi.

Türkiye’nin, konu burun estetiği olduğunda ilk tercih edilen ülke olduğunu ve rinoplastide dünyada bir başkent olarak kabul edildiğini belirten Güray Yeşiladalı, “Rahat rahat söyleyebilirim ki dünyanın her yerinden estetik ameliyatlarla ilgili hastalar tedavi amacıyla Türkiye’ye geliyorlar. Rinoplasti bu konuda en tercih edilen uygulamadır. Dünyanın her yerindeki hastalardan rinoplasti için mesajlar alıyoruz. Başlangıçta bunun sebebi Türkiye’nin ekonomik olarak yabancı hastalar için kur farkı nedeniyle uygun olmasıydı fakat yıllar geçtikçe aslında burada yapılan işin çok iyi olduğu görüldü ve artık birinci öncelik ekonomik değil, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Burun işlemlerine yoğun talep olsa da her türlü operasyon için Türkiye gözde bir destinasyon oldu. Bu çok sevindirici ve gurur verici bir durum” dedi.

“İstanbul özellikle rinoplasti estetiğinde dünyanın başkenti konumunda” diyen Yeşiladalı, sağlık turizmi ve burun ameliyatları hakkında merak edilenleri anlattı. 

Tüm hastalara 360 derece hizmet sunduklarını belirten Güray Yeşiladalı yurtdışından gelenler için, “Kendilerini ameliyat öncesinde İstanbul’da davet ederek, online platformda gerçekleştirdiğimiz muayeneleri ameliyat öncesinde yüz yüze yapıyoruz. Tüm planlamaları ve ameliyat öncesi yapılması gerekenleri konuşuyoruz. Kan tahlillerinin yapılması gibi operasyon öncesi işlemlerin planlamasını da düşündüğümüzde ameliyattan bir veya iki gün önce İstanbul’a gelmeleri yeterli oluyor” dedi. Burun ameliyatı olanların ameliyat sonrasında kontroller için bir hafta daha kalmaları gerektiğini söyleyen Yeşiladalı, “Birinci haftada burun üstündeki ateli ve silikonları çıkartıyoruz, burnu kontrol ediyoruz.   Hastalarımız, uçak yolculuğunu birinci haftadan itibaren rahatlıkla ve güvenle yapılabilecek hale geliyor. Sonraki aşamalarda kontrolleri görüntülü görüşmelerle sürdürüyoruz. Teknolojinin gelişmesi bizim sağlık turizmi alanında güçlenmemizin de yolunu açtı. Hastanın bizlere her an ulaşabilmesini sağlayabiliyoruz” diye konuştu.

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