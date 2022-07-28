Türkiye göz ameliyatında dünyanın merkezi

Ünlü isimlere yaptığı göz kapağı estetiği ameliyatlarıyla tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, Türkiye’nin sağlık turizminde çok geliştiğini ve artık hastalarının neredeyse yarısının yurtdışından geldiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Ünlülerin göz doktoru olarak tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, yaptığı operasyonlara dair dikkatçeken istatistikler verdi. Yaptığı göz kapağı ameliyatlarındaki başarısıyla artık meslektaşlarına eğitimler vermeye başlayan Sezgin, Türkiye’nin sağlık turizminde müthiş bir atak yaptığını belirterek bunun sonucu olarak artık hastalarının yarıya yakınının operasyon için dünyanın dört bir yanından gelip kapısını çaldıklarını ifade etti.

AMERİKA’DAN DUBAİ’YE...

Bu noktada Türk doktorların mesleklerindeki kalitesinin yadsınamayacağını belirten Op. Dr. Tuncay Sezgin, yaptıkları operasyonların başarısının Türkiye sınırlarını aşmasının kendisi için de büyük bir gurur olduğunu söyledi. Sezgin, “Artık göz kapağı estetiği operasyonu yaptığımız hastalarımızın önemli bir kısmı yurtdışından geliyor. Şimdiye kadar Amerika, Almanya, Hollanda, Avustralya, Katar ve Dubai gibi ülkelerden bir çok hastanın ameliyatını yapıp, onları mutlu bir şekilde evlerine uğurladık. İnanıyorum ki sağlık turizminde çok daha iyi günler türk doktorlarını bekliyor” dedi.