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Türkiye farkındalık için mor renk ile aydınlandı

SAĞLIK 13.02.2024, 11:51
Türkiye farkındalık için mor renk ile aydınlandı

Dünya genelinde en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olan epilepsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla Şubat ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Dünya Epilepsi Günü’nde Türkiye’nin sembol yapıları, epilepsi farkındalığının rengi mor ile aydınlatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, epilepsi hastalarının sosyal hayatlarında yaşadıkları ön yargılara dikkat çekmek için sekiz yıldır Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasını hayata geçiriyor. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının 12 Şubat Dünya Epilepsi Günü girişimleri kapsamında; Türkiye’nin sembol yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu ve Amasya Kalesi mor renk ile ışıklandırıldı.

ÜLKEMİZDE 1 MİLYON EPİLEPSİ HASTASI İÇİN #GERÇEĞİGÖR

Beynin normal faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan elektriğin aşırı artması ile ortaya çıkan epilepsi hastalığı dünyada her 100 kişiden birini etkiliyor. Ülkemizde de yaklaşık 1 milyon epilepsi hastası bulunuyor. Kişiye göre değişen nöbetlerle kendini gösteren epilepsi hastalığı, ilaçlarla yüzde 70 gibi yüksek bir oranla kontrol altına alınabiliyor. Ancak epilepsi hastaları ve yakınları yüzyıllardır süre gelen yanlış bilgilerden kaynaklanan toplumsal ön yargılarla hastalığın kendisinden daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyor. 

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, “Epilepsi Farkındalık Araştırması sonuçlarına göre ülkemizde yakınlarının epilepsi hastası bir bireyle evlenmesini istemeyenlerin oranı yüzde 36, işveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem diyenlerin oranı yüzde 22, epilepsi hastalarının çoğunda zeka ve fiziksel gelişim geriliği olduğunu sananların oranı yüzde 36 ve çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından rahatsızlık duyanların oranı ise yüzde 60.  Oysaki epilepsi hastaları herkes gibi hayatlarına devam edebilir, okuyabilir, çalışabilir, evlenebilir, çocuk sahibi olabilir ve başarılı işlere imza atabilirler. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası aracılığıyla herkesi bu “Gerçeği Gör”meye davet ediyoruz. Epilepsi hastalığına karşı ön yargıların karanlığını farkındalık ışığıyla aydınlatmak için herkes epilepsi hakkında yeniden düşünmeli, bilinçlenmeli ve değişimin bir parçası olmalı” diye konuştu.

EPİLEPSİ FARKINDALIK ELÇİSİ OLABİLİRSİNİZ 

Prof. Dr. Bebek, “Epilepsi hastalarını ön yargıların karanlığından kurtarmak için herkesin yapabileceği bir şey var. Bu konuda başta gençlerimizi olmak üzere herkesi epilepsi farkındalık elçisi olmaya davet ediyoruz. Bunun için Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresi ile fotoğrafınızı ve bilinçlendirici mesajınızı #GerçeğiGör ve #EpilepsiİçinBak etiketleriyle paylaşabilirsiniz.

Epilepsi farkındalığına destek olmak için ‘Mor Gözlük’ filtre linki:

https://www.instagram.com/ar/365833249537044/

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