Türk Kızılay Bursa’da ilk yardıma ‘engel’ yok

İlk yardım haftası kapsamında Türk Kızılay Bursa Şubesi Engelsiz Kulübü’ne temel ilk yardım eğitimi verildi. Tamamı görme engelli bireylerden oluşan grup uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamladı.BURSA (İGFA) - Dezavantajlı bireyler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden bireylere yardım elini uzatan Türk Kızılay Bursa Şubesi, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini de hız kesmeden sürdürüyor.

Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin gerçekleştirdiği etkinliğe farklı düzeyde görme kaybı bulunan görme engelli bireylerin yanı sıra Nilüfer Belediyesi Görme Engeliler Spor Kulübü gönüllüleri ve Kızılay Engelsiz Kulübü gönüllüleri üyeleri katıldı. Cansız insan ve bebek maketleri kullanılarak gerçekleştirilen eğitimler esnasında engelliler insan bedeni üzerinde doğrudan uygulama yapma imkanı buldu. Eğitimler sonunda okuyucu ve işaretleme desteği verilerek sınav düzenlendi.

“EĞİTİMLER DEVAM EDECEK”

Türk Kızılay Bursa Şubesi Engelsiz Kulübü Başkanı Emre Fencioğlu, temel ilk yardım eğitimleri ile ilgili görüşlerini paylaştı. “Hilalin gölgesinde engel yok” diyen Fencioğlu şunları söyledi; “Türk Kızılay Bursa Şubesi Engelsiz Kulübü olarak görme engelli kursiyerlere yönelik koruma, bildirme, kurtarma prensipleri esas alınarak düzenlenen ilk yardım eğitimine katıldık. Teorik ve pratik şeklinde iki gün süren faaliyetlerde bizlere refakatçi desteği vererek bizleri yalnız bırakmayan genç ve kadın teşkilatımızın iyilik elçilerine, kıymetli hocalarımıza, görünmez elleriyle yolumuzu açan şube personellerine, yönetim kurulu üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Faaliyetlerimiz yedişer kişilik gruplar halinde devam edecek. Kursiyerlerin sayısı hedeflenen noktaya ulaştıktan sonra Bursa’da ikamet eden ve özel eğitim sınıflarında eğitim alan görme engelli çocuklara yönelik akran eğitimi modeli ile temel bilinçlendirme aşamasına geçilecek.” dedi.