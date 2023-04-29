Tüp mide ameliyatı ile obeziteye son

Nev Anadolu Genel Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Umut Kerimoğlu, obeziteyle mücadelede en çok kullanılan yöntemlerden biri olan tüp mide ameliyatı hakkında bilgiler verdi.BURSA (İGFA) - Obezite ile mücadelede en çok kullanılan cerrahi müdahale yöntemlerinden biri mide küçültme (tüp mide) olarak öne çıkıyor.

Nev Anadolu Genel Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Umut Kerimoğlu, tıbbi adı “Laparoskopik Sleeve Gastrektomi” olan tüp mide ameliyatı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Umut Kerimoğlu, “Laparoskopik (kapalı) olarak karnın üzerinde küçük delikler açılması ve bu deliklerden kamera yardımı ile midenin %80 ile %85 alınması ile gerçekleştirilir. Mide küçültme ameliyatı ile yüzde 80’i alınmış olan mide, ince bir tüp şekline benzer bir hal alır. Diğer cerrahi yöntemlere göre daha kolay yapılan tüp mide ameliyatı midenin besin alma kapasitesini yüksek oranda azaltır. Midenin boyutu küçüldüğünden, kişi az miktarda yemek yedikten hemen sonra tokluk hissi yaşar. Daha az yenildiği için, kilo verilir. Açlık hissi de azalır” diye konuştu.

Ameliyat sonrası iyileşme süresi

Ameliyat sonrası iyileşme süresi hakkında da bilgiler veren Dr. Kerimoğlu, “Bu durum, ameliyattan ameliyata değişkenlik gösterir. Ameliyattan sonra tamamen iyileşme süresi ortalama olarak üç ila altı haftadır. Bunun ortalama bir zaman olduğunu ve iyileşmenin bazen daha kısa veya daha uzun sürebileceği de unutulmamalıdır” dedi.

Kimler tüp mide ameliyatı olabilir?

Op. Dr. Umut Kerimoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Tüp mide ameliyatı, yeme davranışına dayalı olarak veya hastanın kendi tercihlerine göre seçilebilir. Ancak örnek verecek olursak, bağırsağın uzunluğu veya önceki karın ameliyatından dolayı mide baypasının güvenli olmaması durumunda da tercih edilebilir. Tüp mide ameliyatı çok aşırı derecede obez (60’ın üzerinde BKİ) kişiler için de uygundur diyebiliriz.”