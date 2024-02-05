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Tüp bebek tedavisinde dünya standartlarında başarı

SAĞLIK 05.02.2024, 15:35
Tüp bebek tedavisinde dünya standartlarında başarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, tüp bebek tedavisinde dünya standartlarını yakaladı. Dünya çapında genç kadınlarda ortalama tüp bebek başarı oranı yaklaşık yüzde ellidir. Her yıl binlerce ailenin tüp bebek tedavisi gördüğü SDÜ Tüp Bebek Merkezi deneyimli ve uzman ekibi ile bu başarı oranına ulaştı.

ISPARTA (İGFA) - Genellikle bir yıldan daha uzun süredir gebeliğin gerçekleşmediği koşullarda tüp bebek tedavisi tercih ediliyor. Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını etkileyen faktörler “yaş”, “yumurta rezervi”, “laboratuvarın sahip olduğu teknolojik donanımlar”, “sperm sayısı ve kalitesi” ve “gelişen embriyo sayı ve kalitesi” olarak sıralanıyor. SDÜ Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, son teknolojik cihazlar, hastaya özel ve hasta merkezli tedavi yaklaşımıyla başarı oranında dünya standartlarını yakaladı. SDÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Bayhan öcülüğünde uzman ve deneyimli bir ekiple hizmet veren tüp bebek merkezi, on yılı aşkın süredir embriyo dondurma ve dondurulmuş embriyo transferi de gerçekleştiriyor.

HASTAYA ÖZEL VE HASTA MERKEZLİ UYGULANAN TEDAVİLER

SDÜ Hastanesi Tüp Bebek Merkezinin çalışmaları hakkında görüşlerini belirten Prof. Dr. Bayhan “Kliniğimizde tamamı öğretim üyelerinden oluşan uzman bir ekibin yanı sıra son teknoloji cihazlar ile donatılmış ciddi bir alt yapıya sahibiz. Burada, yumurtanın döllenmesi sağlanarak oluşan embriyolardan en sağlıklısı seçilir ve anne rahmine transfer edilir. Yumurtanın döllenmesine göre klasik tüp bebek(IVF) ya da mikroenjeksiyon(ICSI) yöntemi uygulanır.” dedi. Tüp bebek uygulamasında hastaya özel tedaviler hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Emine Esra Nal ise “Tüp bebek kliniğimizde, Infertilite tanı ve tedavisi, histerosalpingografi(HSG), diagnostik ve operatif laparoskopiler, aşılama tedavisi(IUI), yumurta toplama işlemi(OPU), mikroenjeksiyon (ICSI) ve klasik (IVF) yöntemi, kaliteli embriyo gelişimi ile blastokist transferi, embriyo dondurma ve çözme işlemleri, sperm analizi, erkek nedenli infertilite tedavisinde micro TESE, TESA işlemleri ve kriyoprezervasyonu başarıyla uygulanmaktadır” diyerek ekledi.

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