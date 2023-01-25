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Tırnak yeme sorununa nasıl engel oluruz?

SAĞLIK 25.01.2023, 12:47
Tırnak yeme sorununa nasıl engel oluruz?

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan tırnak yeme sorununa dikkati çekerek, bu konuda 'kendimize nasıl engel oluruz' sorusunun şifrelerini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) -  Tırnak yeme, çocuklarda ve ergenlerde yaygın... Çocukların yüzde 20-33'ünde ve ergenlik çağındaki gençlerin neredeyse yarısında, yani yüzde 45'inde görülüyor.

Yetişkinliğe yaklaştıkça sorun çok azalsa da, bazılarında ne yazık ki devam ediyor.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan konu hakkında bilgiler verdi.

TIRNAK YEMENİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Araştırmalar, bu davranışın aşağıdaki yaygın nedenlerini ortaya çıkardı.

Buna neden olarak; sinirlilik, stres ve kaygının başı çektiği tırnak yeme hastalığında duygulara dikkati çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan, "Duygusal yapımız, neden tırnak yemeye yöneldiğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ölüm veya boşanma gibi oldukça travmatik yaşam olaylarının neden olduğu acıya ek olarak utangaçlık ve düşük özgüven de etkili olabilir. Yine mükemmelliyetçi özelliğe sahip kişiler, can sıkıntısına ve hayal kırıklığına karşı düşük bir tolerans sergiler ve bu, tırnak yemekle hafifletilir.  Sıkıntı, hareketsizlik nedeniyle daha iyi bir şey bulma isteği nedeni,  yetişkin davranışını kopyalayan çocuklar ve genellikle agresif ailelerde görülen psikosomatikte sebeplerin başlıcalarıdır" diye konuştu.

Tırnak yeme psikolojisinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, karşıt olma-karşı gelme bozukluğu ve ayrılık kaygısı bozukluğu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Erdoğan, tedavi şekilleri konusunda da şu hususlara dikkati çekti.

"Davranış terapisi: Terapi, genellikle tırnak yemenin eşlik ettiği utanç ve olumsuz duyguların salıverilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, hissettiğiniz tetikleyiciler ve dürtüler hakkında farkındalığı artırmanıza yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, alışkanlığı tersine çevirme eğitimi veya hipnoterapi etkilidir.

Kişisel bakım ve rahatlama: Kişisel bakım — düzenli yemekler, daha fazla hareket, bol uyku — daha sakin, kendinden emin ve dirençli hissetmenize yardımcı olarak size iyileşme gücü verir. Tırnak yeme güçlü bir dürtüyü tatmin eder, bu nedenle zihni sakinleştirmek ve dürtünün yarattığı gerilimi azaltmak için meditasyon, günlük tutma ve yoga önerilir.  

Sosyal destek: Tırnaklarınızı yeme dürtüsü hissettiğinizde bir destek arkadaşınızla konuşabilirsiniz, stresli anı atlatmanıza yardımcı olabilir.  

Herhangi bir psikiyatrik bozukluğun tedavisi: Kronik tırnak yeme sorunu olan kişiler, ilgili bir durumu ele almak için ilaçlara veya davranış terapisine ihtiyaç duyabilir"

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