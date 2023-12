Termal turizmin geleceği Denizli’de konuşulacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ işbirliğiyle, dünyanın ünlü bilim insanlarının termal turizmi konuşacağı Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu, 11-12-13 Ocak’ta düzenlenecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğiyle 11-13 Ocak 2024 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirecek Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu Denizli 2024’ün tanıtım toplantısı düzenlendi. Denizli’de termal turizme büyük katkıları olacak ve kısa süre önce açılışı yapılan Pamukkale Üniversitesi Termal Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve akademisyenler katıldı. Prof. Dr. Kutluhan burada yaptığı konuşmada, 11-12-13 Ocak 2024’de düzenleyecekleri Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu’nun Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirtti. Uluslararası foruma özellikle termal turizm alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarını davet ettiklerini işaret eden Kutluhan, “Almanya'dan Lutz Lungwitz, İngiltere'den Maria Georga, Hırvatistan'dan Ernest Svazic, Hollanda'dan Marlies Boumnas, İspanya'dan Mario Crecenta, yine Almanya'dan Claudia Wagner, Çin'den Wolfang Georg Arlt Frgs Fras gibi isimleri ağırlayacağız. Onların bilgilerinden yararlanacağız” dedi. Çalışmayı 3 konsept üzerinde yaptıklarını anlatan Kutluhan, “Birincisi bilimsel olarak termal turizm nedir? İkincisi pazarlama olarak nedir? Üçüncüsü ve en önemlisi de Karahayıt’ın tanıtımı” dedi. Tam kapasite çalıştığında günlük 500 hastaya hizmet verebilecek Pamukkale Üniversitesi Termal Rehabilitasyon Merkezi’nin hasta kabulüne başladığın anlatan Kutluhan, tesis hakkında bilgi verdi.

Tarihin derinliklerinden gelen güzellik

Başkan Zolan ise, termal sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale’nin geçmişine bakıldığında, insanların 2000 yıl önce Anadolu'dan, Avrupa'dan tedavi olmak ve ağrılarını dindirmek için buraya geldiğini anlattı. Geçmişten bugüne Denizli’deki termal suların tedavi edici özelliklerine yönelik birçok çalışma yapıldığını kaydeden Başkan Zolan, “Tarihin derinliklerinden gelen böyle bir güzelliğe sahibiz. Biz istiyoruz ki tarih tekerrür etsin ve artık burası Anadolu'nun ve dünyanın dört bir tarafından tedavi olmak ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşmak için insanlarımızın tercih ettiği bir yer olsun. Bu noktada çalışmalarımız bugüne kadar devam etti. Bugün, Termal Rehabilitasyon Merkezi’mizin bitmiş olmasıyla bu konuda ivme alıp en üst seviyeye çıkacağımız fiziki imkanlara da sahip olmuş durumdayız” dedi. Tesisin uzun uğraşlarla inşa edildiğini ve yakın tarihte de açılışının yapıldığını kaydeden Başkan Zolan, PAÜ’nün alanında uzman çalışan ve akademisyenleri, merkezdeki son teknoloji donanım ve termal suların tedavi edici özelliğinin birleşmesi ile buradan ortaya çok güzel sonuçların çıkacağını belirtti.

Şifa arayanlara davet

Denizli’nin termal sularının ve tesisin tanıtımı ile termal turizm konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan ile yaptıkları değerlendirme sonucu Uluslararası Termal Sağlık Turizm Forumu fikrinin ortaya çıktığını anlatan Başkan Zolan, “İnşallah dünyanın ve ülkemizin dört bir tarafından bu işin uzmanları 3 gün boyunca Denizli’mizde termal sağlık turizmi konusunda çalışmalar gerçekleştirecek. Bu forum, hem bilgi, hem tanıtım, hem de şifa arayan insanlarımıza ulaşma anlamında önem taşıyor. Ben buradan tekrar söylüyorum. Eğer fizik, tedavi ve termal rehabilitasyon konusunda bir desteğe ihtiyacınız varsa Pamukkale sizleri bekliyor, Pamukkale Üniversitemiz sizleri bekliyor, Denizli sizleri bekliyor. Burada her türlü alt yapıyı hazır” dedi. Bu yürüyüşün güçlenerek devam etmesini dileyen Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Forumumuzun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Başta çok değerli rektörümüze, hocalarımıza, destek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Artık Denizli’mizin termal sağlık turizmi noktasında önemli bir merkez haline gelmesine çok çok az kalmıştır. Burada her türlü imkan, her türlü hazırlıklar tamamlanmıştır. Tüm şifa arayanları Termal Rehabilitasyon Merkezi’ne davet ediyoruz.”